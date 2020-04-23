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09:56 (мск), источник: Российская газета

В России изменились правила покупки билета на поезд

Теперь при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет пассажиры обязаны указывать свои контактные данные: номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в пресс-службе холдинга.

Источник: Агентство «Москва»

«С 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО “ФПК”, на сайте ОАО “РЖД” или с помощью мобильного приложения “РЖД Пассажирам” должны указывать свои контактные данные, куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что информирование пассажиров о корректировках в движении поездов осуществляется бесплатно и адресно. Кроме того, в холдинге обязуются не использовать оставленную пассажирами контактную информацию для маркетинговых и рекламных рассылок.

Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне, отмечается в сообщении.

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