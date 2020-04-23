Камерный патруль

После дежурства на импровизированном пикете при въезде в Москву у корреспондента «Ъ» Сергея Машкина сложилось впечатление, что начатая в столице автоматическая видеофиксация госномеров игнорирующих нормы карантина автовладельцев и другие превентивные мероприятия фактически оставили без работы сотрудников ДПС. По крайней мере в первой половине дня по
Временный кордон, сооруженный дорожной полицией Северного округа при въезде в так называемые Северные ворота столицы, дисциплинировал водителей. Еще издали увидев организованное сужение автотрассы до одного ряда, три патрульных автомобиля с включенными маячками, сотрудников ДПС в форме и автоматчика из личного состава так называемых приданных сил, все без исключения водители почтительно снижали скорость почти до пешеходной.
Подъезжая к пикету, некоторые автомобилисты начинали судорожно пристегивать ремни или прятать в карманы мобильники, которыми пользовались еще несколько секунд назад. Кордон почти все проезжали, вцепившись в руль обеими руками, глядя прямо перед собой и надеясь, что такой образцовый водитель уж точно не заинтересует внимательно сканирующего транспортный поток инспектора.
Во всяком случае из скупых комментариев самих патрульных следовало, что им без разницы «работяга на ''девятке'' или джигит на ''Лексусе''»: при выборе вероятного нарушителя инспектор руководствуется только опытом, интуицией и своими внутренними убеждениями.
Тем не менее некоторую закономерность с помощью двухчасового наблюдения все же удалось установить. Так, например, под тотальную проверку попадали все без исключения «гости столицы» из дальних регионов. Таковых оказалось на удивление много. В Москву массово въезжали, например, жители Ростовской и Ульяновской областей, Краснодарского края, а несколько ставропольцев посетили столицу целым караваном из коммерческих грузовичков — обеспечивали переезд большой семьи. Автомобилей из Твери, Ярославля, Владимира и других соседних городов и вовсе было едва ли не больше, чем местных.
Стоит отметить, что гости, привыкшие к проверкам, даже не дожидаясь характерного взмаха жезлом, принимали вправо, останавливались и высовывали наружу мобильники с заранее открытыми
Об этом во всяком случае свидетельствовали выданные им «рабочие» пропуска на передвижение.
Московские и подмосковные водители проезжали пикет относительно свободно, если их автомобиль по
Частного извозчика Улугбека, например, заставили оторвать с боковых стекол тонировочную пленку. Бюджет не позволял водителю оплачивать грозящий штраф, и он пообещал устранить зарегистрированное нарушение на месте. Расставаться с пленкой очень не хотелось — тюнинг, по словам владельца, был сделан только накануне вечером, однако и спорить с полицейскими Улугбек не решился.
Зато приметные транспортные средства — спорткары с ревущими глушителями, внедорожники, имеющие по несколько нулей или повторяющихся цифр в госномерах и лимузины с различными вариантами госсимволики за лобовыми стеклами — сотрудники ДПС
Следует отметить, что за два часа нашего совместного дежурства реальный шанс поймать нарушителя карантина выпал лишь единожды. Внимание патрульных привлек еще неразличимый издали автомобиль, движущийся по левому ряду со скоростью около 50 км в час и уже собравший за собой приличный «хвост». В отличие от других участников движения, его водитель даже не подумал сдвинуться правее перед пикетом или хотя бы включить положенный правилами ближний свет фар. Наконец, когда белый ВАЗ-2105 оказался в зоне прямой видимости, всем стоящим в патруле полицейским и гражданским стало ясно, что пропускать «пятерку» в столицу без проверки нельзя: за ее задним стеклом отчетливо просматривались листья рассады, которую в это время возят только из Москвы в область, но никак не наоборот.
Возникшие подозрения укрепились, когда в ответ на просьбу инспектора предъявить пропуск пожилой водитель, вместо того, чтобы достать телефон, стал ругаться со своей спутницей, искавшей
По официальным данным правительства Москвы, только утром 22 апреля камеры зафиксировали 5600 автомобилей, находящихся в городе без цифрового пропуска. Всего же за прошедшие сутки, как сообщает Московская административная дорожная инспекция, в городе было зарегистрировано 230 тыс. нарушений пропускного режима, допущенных водителями и пассажирами городского транспорта. Если нарушения будут подтверждены дополнительной проверкой, их участникам будут выписаны штрафы.