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31Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
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11:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Камерный патруль

В Москву едут с пропусками, а внутри нее — нарушают.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 23.04
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После дежурства на импровизированном пикете при въезде в Москву у корреспондента «Ъ» Сергея Машкина сложилось впечатление, что начатая в столице автоматическая видеофиксация госномеров игнорирующих нормы карантина автовладельцев и другие превентивные мероприятия фактически оставили без работы сотрудников ДПС. По крайней мере в первой половине дня по Северо-Восточной хорде в столицу не решился въехать ни один водитель без цифрового пропуска. Между тем, по данным столичных властей, благодаря видеофиксации были выявлены тысячи нарушений.

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Если сидишь дома

Временный кордон, сооруженный дорожной полицией Северного округа при въезде в так называемые Северные ворота столицы, дисциплинировал водителей. Еще издали увидев организованное сужение автотрассы до одного ряда, три патрульных автомобиля с включенными маячками, сотрудников ДПС в форме и автоматчика из личного состава так называемых приданных сил, все без исключения водители почтительно снижали скорость почти до пешеходной.

Подъезжая к пикету, некоторые автомобилисты начинали судорожно пристегивать ремни или прятать в карманы мобильники, которыми пользовались еще несколько секунд назад. Кордон почти все проезжали, вцепившись в руль обеими руками, глядя прямо перед собой и надеясь, что такой образцовый водитель уж точно не заинтересует внимательно сканирующего транспортный поток инспектора.

Везло, конечно, не всем. По какому принципу сотрудники ДПС выбирали подозрительный автомобиль, корреспонденту «Ъ» выяснить доподлинно не удалось.

Во всяком случае из скупых комментариев самих патрульных следовало, что им без разницы «работяга на ''девятке'' или джигит на ''Лексусе''»: при выборе вероятного нарушителя инспектор руководствуется только опытом, интуицией и своими внутренними убеждениями.

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Тем не менее некоторую закономерность с помощью двухчасового наблюдения все же удалось установить. Так, например, под тотальную проверку попадали все без исключения «гости столицы» из дальних регионов. Таковых оказалось на удивление много. В Москву массово въезжали, например, жители Ростовской и Ульяновской областей, Краснодарского края, а несколько ставропольцев посетили столицу целым караваном из коммерческих грузовичков — обеспечивали переезд большой семьи. Автомобилей из Твери, Ярославля, Владимира и других соседних городов и вовсе было едва ли не больше, чем местных.

Стоит отметить, что гости, привыкшие к проверкам, даже не дожидаясь характерного взмаха жезлом, принимали вправо, останавливались и высовывали наружу мобильники с заранее открытыми qr-кодами и буквенно-цифровыми комбинациями. Как оказалось, успели вооружиться кодами даже жители дальнего зарубежья. По крайней мере, в Москву точно въехали два джипа из Армении, представительница Латвии на Mini Cooper и большая семья из Киргизии на ВАЗ-2104 с десятком закрепленных на багажнике объемных узлов.

Как оказалось, все иногородние и иностранные водители живут и работают в Москве, причем трудовая деятельность большинства из них не могла быть приостановлена даже в условиях пандемии.

Об этом во всяком случае свидетельствовали выданные им «рабочие» пропуска на передвижение.

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Московские и подмосковные водители проезжали пикет относительно свободно, если их автомобиль по каким-то признакам не выделялся из потока. Так, например, таксисты на любимых ими Hyundai Solaris и мелкие офисные работники на «кредитных» Nissan Almera, как показали наблюдения со стороны, патрульных вообще не интересовали. Эту категорию сотрудники ДПС, видимо, считают наиболее дисциплинированной и останавливают, только обнаружив явные нарушения.

Частного извозчика Улугбека, например, заставили оторвать с боковых стекол тонировочную пленку. Бюджет не позволял водителю оплачивать грозящий штраф, и он пообещал устранить зарегистрированное нарушение на месте. Расставаться с пленкой очень не хотелось — тюнинг, по словам владельца, был сделан только накануне вечером, однако и спорить с полицейскими Улугбек не решился.

Только вернувшись к своему автомобилю и сорвав со стекла первый клочок дорогого целлофана, водитель позволил себе вполголоса изложить невысказанные сразу аргументы, деликатно перейдя при этом на родной язык.

Зато приметные транспортные средства — спорткары с ревущими глушителями, внедорожники, имеющие по несколько нулей или повторяющихся цифр в госномерах и лимузины с различными вариантами госсимволики за лобовыми стеклами — сотрудники ДПС каким-то образом вычисляли еще на дальних подступах и «тормозили» без разбора. Таким образом, удалось однозначно установить, что по крайней мере днем через Северные ворота в столицу не въехала ни одна из находящихся в угоне престижных иномарок, а все без исключения их владельцы оформили для своих поездок обязательные цифровые пропуска.

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Следует отметить, что за два часа нашего совместного дежурства реальный шанс поймать нарушителя карантина выпал лишь единожды. Внимание патрульных привлек еще неразличимый издали автомобиль, движущийся по левому ряду со скоростью около 50 км в час и уже собравший за собой приличный «хвост». В отличие от других участников движения, его водитель даже не подумал сдвинуться правее перед пикетом или хотя бы включить положенный правилами ближний свет фар. Наконец, когда белый ВАЗ-2105 оказался в зоне прямой видимости, всем стоящим в патруле полицейским и гражданским стало ясно, что пропускать «пятерку» в столицу без проверки нельзя: за ее задним стеклом отчетливо просматривались листья рассады, которую в это время возят только из Москвы в область, но никак не наоборот.

Возникшие подозрения укрепились, когда в ответ на просьбу инспектора предъявить пропуск пожилой водитель, вместо того, чтобы достать телефон, стал ругаться со своей спутницей, искавшей что-то в лежащей на коленях сумке. Однако даже в этот раз тревога оказалась ложной. Как оказалось, отправившись на дачу, пожилая чета уже в дороге вспомнила о забытых дома пропусках. Садоводы решили вернуться за ними обратно в московскую квартиру и только при проверке выяснилось, что оформленные и даже распечатанные на листах формата А4 документы все это время лежали в сумке пассажирки.

Стоит отметить, что сделанные корреспондентом «Ъ» по результатам своего участия в проверке выводы на самом деле оказались субъективными.

По официальным данным правительства Москвы, только утром 22 апреля камеры зафиксировали 5600 автомобилей, находящихся в городе без цифрового пропуска. Всего же за прошедшие сутки, как сообщает Московская административная дорожная инспекция, в городе было зарегистрировано 230 тыс. нарушений пропускного режима, допущенных водителями и пассажирами городского транспорта. Если нарушения будут подтверждены дополнительной проверкой, их участникам будут выписаны штрафы.

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