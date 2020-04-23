10:36 (мск), источник: m24.ru
Московские врачи испытывают экспериментальную методику лечения COVID-19
Методику тестируют на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Московские врачи испытывают экспериментальную методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции, сообщает
Как отмечается, методику тестируют на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа — гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает
По мнению специалистов, гелий обладает способностью предотвращать кислородное голодание, а это является ранней профилактикой осложнений, вызванных COVID-19. Медики планируют проводить терапию с помощью специального аппарата.
При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры. Данную процедуру можно сравнить с посещением сауны.
В Депздраве добавили, что разработкой заинтересовались за рубежом.
Сергей Собянин накануне сообщил, что увеличение в России числа больных коронавирусом или пневмонией не является критичным. Он напомнил, что граждан с диагнозом COVID-19 ежедневно становится больше на несколько тысяч.
Мэр Москвы обратил внимание, что за счет принимаемых в РФ мер динамику роста можно назвать сглаженной по отношению к европейским странам и США.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончалось.