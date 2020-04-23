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10:36 (мск), источник: m24.ru

Московские врачи испытывают экспериментальную методику лечения COVID-19

Методику тестируют на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Московские врачи испытывают экспериментальную методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Депздрава.

Как отмечается, методику тестируют на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа — гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, гелий обладает способностью предотвращать кислородное голодание, а это является ранней профилактикой осложнений, вызванных COVID-19. Медики планируют проводить терапию с помощью специального аппарата.

«Пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия, при этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счет увеличения кровотока в легких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры», — говорится в сообщении пресс-службы.

При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры. Данную процедуру можно сравнить с посещением сауны.

В Депздраве добавили, что разработкой заинтересовались за рубежом.

Сергей Собянин накануне сообщил, что увеличение в России числа больных коронавирусом или пневмонией не является критичным. Он напомнил, что граждан с диагнозом COVID-19 ежедневно становится больше на несколько тысяч.

Мэр Москвы обратил внимание, что за счет принимаемых в РФ мер динамику роста можно назвать сглаженной по отношению к европейским странам и США.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончалось.

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