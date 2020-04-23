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13:13 (мск), источник: Life.ru

Мир пробуждается. Почему Европа, Россия и Израиль начинают смягчать карантинные меры

Эксперты полагают, что пандемия коронавируса постепенно подходит к пику заражаемости. В связи с этим ряд стран начинают первые процедуры по смягчению режима изоляции, в котором живут уже более месяца. Среди них Чехия, Германия, Норвегия и Австрия. С 4 мая к ним присоединяется Италия, а также Израиль.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие две недели до 30% сотрудников вернутся на рабочие места. В России также наблюдается упрощение карантинных норм в двух третях регионов страны. Так, например, губернатор Калининградской области Антон Алиханов на видеоконференции с Владимиром Путиным сообщил, что готов план постепенного открытия отдельных секторов экономики.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что ограничения, вводимые из-за эпидемии коронавируса, несут и плюсы, и минусы:

Если мы говорим о Европе, то некоторые страны считают, что они вышли на плато и далее огромного роста у них не будет. Когда речь идёт о России, то стоит отметить, что количество заражённых не столь велико. Большинство из них по понятным причинам сконцентрировано в Москве, а значит, жёсткие меры во всех регионах бессмысленны и контрпродуктивны.
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Однако смягчение карантинных мер должно идти плавно и очень осторожно. Вирусолог Алексей Коровкин отметил, что прежде всего нужно руководствоваться принципом «не навреди».

— В Италии пик пройден, если судить по открытой статистике. Другие страны аналогично вышли на некую стабилизацию, как это принято сейчас говорить, на плато. Но прошу обратить внимание, снятие ограничений всё равно частичное. Речь идёт о рабочих местах, да и то не для всех. Снятие ограничительных мер ни в коем случае не значит, что можно расслабиться. Нельзя допустить ухудшения ситуации, тогда придётся «отыграть» всё обратно, — подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что относиться к болезни нужно со всей серьёзностью, потому что её последствия могут быть весьма трагичными, пусть и не смертельными:

Очень важный момент — это инвалидность после болезни. Опыт Китая нам демонстрирует, что примерно у каждого третьего пациента, перенёсшего CoViD-19, развивается хроническая болезнь лёгких, связанная, скорее всего, с фиброзом — замещением здоровой лёгочной ткани рубцовой вследствие вирусного поражения и острого воспаления.
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Смягчение карантинных мер — это в том числе и объективная необходимость, так как люди смирились с коронавирусом и перестали его бояться, полагает политолог Дмитрий Родионов.

— Все страны, которые ввели карантин, конечно, страдают. Упала мировая экономика, даже если ваше производство работает, то производство партнёра остановилось. При том что первый шок уже прошёл, люди теряют средства к существованию, а значит, растут криминал, самоубийства, увеличивается смертность от пьянства, — считает он.

Ситуация с эпидемией коронавируса, по мнению экспертов, не является критической. Принятые меры по самоизоляции или карантину были необходимы, но временны. Теперь, когда ситуация постепенно стабилизируется, странам необходимо сосредотачиваться на восстановительных мерах.

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