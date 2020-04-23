Четверть россиян изменили планы на майские праздники, показал опрос

На вопрос о том, где они собираются отдыхать на ближайших майских каникулах или этим летом, большинство респондентов (57%) ответили, что дома. На даче планируют провести время 35% опрошенных, в другом городе России — 11%, на Черноморском побережье Кавказа — 6%, в Крыму — 4%, в других странах за пределами бывшего СССР — 3%.
По данным исследования, за последние два месяца у 26% россиян поменялись планы отдыха на майских каникулах или этим летом, у 72% — не менялись, 2% затруднились ответить. Половина респондентов (50%) поменяли планы
Вынужденная смена планов на майские праздники и лето приносит огорчение (15%), разочарование (11%), негатив (10%), грусть (9%), понимание (7%), жалость (5%). Не расстроились 9% опрошенных, нейтрально отнеслись к этому 10%.
До того, как планы респондентов изменились, они собирались отдыхать в другом городе России (30%), в других странах за пределами бывшего СССР (27%), на даче (19%), на Черноморском побережье Кавказа (13%), в Крыму (11%), дома (10%).
Говоря о регионах и городах России, куда они мечтают
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 апреля 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.