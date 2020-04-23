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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Четверть россиян изменили планы на майские праздники, показал опрос

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Каждый четвертый россиянин изменил свои планы на майские праздники и летний отдых, в основном из-за коронавируса, введенных из-за него мер и закрытия границ, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773 +4 774
Скончалось555 +42
Выздоровело4 891 +471
Инфицировано2 639 243 +60 313
Скончалось183 820 +5 724
Выздоровело715 734 +23 401
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Источник: РИА Новости

На вопрос о том, где они собираются отдыхать на ближайших майских каникулах или этим летом, большинство респондентов (57%) ответили, что дома. На даче планируют провести время 35% опрошенных, в другом городе России — 11%, на Черноморском побережье Кавказа — 6%, в Крыму — 4%, в других странах за пределами бывшего СССР — 3%.

Что полезно знать
Если сидишь дома

По данным исследования, за последние два месяца у 26% россиян поменялись планы отдыха на майских каникулах или этим летом, у 72% — не менялись, 2% затруднились ответить. Половина респондентов (50%) поменяли планы из-за коронавируса, также причинами стали карантин (34%), закрытие границ (11%), финансовое положение (10%), ситуация в стране (4%), работа (3%) и другие.

Вынужденная смена планов на майские праздники и лето приносит огорчение (15%), разочарование (11%), негатив (10%), грусть (9%), понимание (7%), жалость (5%). Не расстроились 9% опрошенных, нейтрально отнеслись к этому 10%.

До того, как планы респондентов изменились, они собирались отдыхать в другом городе России (30%), в других странах за пределами бывшего СССР (27%), на даче (19%), на Черноморском побережье Кавказа (13%), в Крыму (11%), дома (10%).

Говоря о регионах и городах России, куда они мечтают когда-нибудь съездить на отдых, россияне назвали Санкт-Петербург (19%), Крым (18%), Байкал (16%), Сочи (12%), Алтайский край (9%), Камчатку (6%), Москву (6%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 апреля 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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