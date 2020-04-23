В РПЦ самоизолированным россиянам напомнили о коммуналках и концлагерях

Он призвал сограждан изменить отношение к ограничениям, учиться любить своих близких и меньше заглядывать в интернет.
«Даже если вы живете не один, то
По его словам, он мечтал о своей комнате и это желание даже подвигло его на изначально фиктивный брак с будущей женой. «Но тем не менее
«А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды — страшно себе представить!
«Единственное, что стоит сделать нам с вами, так это поменьше заглядывать в интернет, там очень много грязного и тревожного, и как посмотришь этот интернет, как почитаешь, так жить не хочется», — посоветовал он.