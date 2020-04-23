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12:18 (мск), источник: Интерфакс

В РПЦ самоизолированным россиянам напомнили о коммуналках и концлагерях

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Неудобства от самоизоляции дома сейчас невелики по сравнению трудностями жильцов коммунальных квартир или страданиями узников концлагерей, отметил в прямом интернет-эфире глава синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон.

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Источник: РИА "Новости"

Он призвал сограждан изменить отношение к ограничениям, учиться любить своих близких и меньше заглядывать в интернет.

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Если сидишь дома

«Даже если вы живете не один, то все-таки нужно учиться любить своих близких. Я помню, мы жили всей семьей в коммунальной квартире, у нас там было восемь семей, у каждого была своя конфорка, мы жили в одной комнате — папа, мама, бабушка, сестренка моя, я. Ну, и ничего», — вспомнил епископ.

По его словам, он мечтал о своей комнате и это желание даже подвигло его на изначально фиктивный брак с будущей женой. «Но тем не менее все-таки жили», — рассуждает он.

«А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды — страшно себе представить! Мы-то намного лучше жили», — добавил иерарх РПЦ.

Епископ уверен, что сегодняшние трудности не такие уж и значительные, «мы просто не умеем к этому относиться, малейший дискомфорт воспринимается нами как трагедия вселенского масштаба».

«Единственное, что стоит сделать нам с вами, так это поменьше заглядывать в интернет, там очень много грязного и тревожного, и как посмотришь этот интернет, как почитаешь, так жить не хочется», — посоветовал он.

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