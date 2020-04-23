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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты новые осложнения от коронавируса

Коронавирусное заболевание может привести к появлению тромбов в сосудах. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 23.04
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Источник: AP 2020

Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов. В свою очередь, это осложнение влияет на дыхательные функции организма, поражая легкие. По словам доктора Джины Марраццо (Jeanne Marrazzo) из Университета Алабамы (США), образование сгустков крови объясняет ухудшение обоняния у пациентов с COVID-19, которое считается одним из неочевидных симптомов болезни.

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Специалист медицинского комплекса Бет-Изрейел в Нью-Йорке Хуман Пур (Hooman Poor) заметил, что как минимум пятеро его пациентов имели проблемы с дыханием, которые врачи связали с образованием кровяных сгустков. Пур заявил, что больным пытались повысить уровень кислорода в крови, но процедуры не были эффективны.

По мнению медиков, влияние сгустков крови на коронавирус еще обсуждается в научной среде, однако связь между распространенными вирусными инфекциями и тромбозом очевидна. Например, ВИЧ-инфекция часто способствует образованию тромбов.

При этом врачи полагают, что лечение тромбоза может даже навредить больным. Согласно одному из исследований по теме COVID-19, люди с высоким уровнем фермента плазмина, расщепляющего тромбы, тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Профессор Хонг-Лонг Джи (Hong-Long Ji) из Университета Техаса (США) считает, что плазмин помогает частицам коронавируса проникать в человеческие клетки.

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Источник:©Аргументы и факты
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