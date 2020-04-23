Раскрыты новые осложнения от коронавируса

Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов. В свою очередь, это осложнение влияет на дыхательные функции организма, поражая легкие. По словам доктора Джины Марраццо (Jeanne Marrazzo) из Университета Алабамы (США), образование сгустков крови объясняет ухудшение обоняния у пациентов с COVID-19, которое считается одним из неочевидных симптомов болезни.
Специалист медицинского комплекса
По мнению медиков, влияние сгустков крови на коронавирус еще обсуждается в научной среде, однако связь между распространенными вирусными инфекциями и тромбозом очевидна. Например,
При этом врачи полагают, что лечение тромбоза может даже навредить больным. Согласно одному из исследований по теме COVID-19, люди с высоким уровнем фермента плазмина, расщепляющего тромбы, тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Профессор