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13:14 (мск), источник: Интерфакс

Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Более точное число инфицированных коронавирусом COVID-19 в КНР до 20 февраля могло составлять не свыше 55 тыс., как по официальным данным, а в четыре раза больше — более 232 тыс. человек, говорится в исследовании ученых из Гонконга, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773 +4 774
Скончалось555 +42
Выздоровело4 891 +471
Инфицировано2 639 243 +60 313
Скончалось183 820 +5 724
Выздоровело715 734 +23 401
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В работе приводится пояснение, что к таким предположениям удалось прийти после того, как органы здравоохранения КНР расширили — в период с 15 января по 3 марта — критерии признания случаев инфицирования COVID-19. Это уточнение, по мнению ученых, оказало существенный эффект на то, сколько всего случаев коронавируса можно выявить.

Всего были последовательно определены семь версий критериев отнесения того или иного случая к COVID-19. При этом, согласно расчетам ученых, первые четыре версии увеличивали количество случаев коронавируса в 2,8 — 7,1 раз. Пятая версия позволила оценить количество случаев в период до 20 февраля в более чем в 232 тыс., а не в 55 тыс., как по правительственным данным.

Исследователи на основе моделей рассчитали, что в среднем на Ухань — эпицентр заболевания — до 20 февраля могли приходится 127 тыс. случаев, на остальную часть провинции Хубэй — 55 тыс., а на прочую часть Китая — 50 тыс.
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Проблема достоверности китайских данных по коронавирусу

В середине апреля власти Уханя уточнили данные по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии: так, число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 до 50 333.

МИД КНР затем пояснил, что корректировка данных по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии коронавируса объясняется недоучетом в связи с очень быстрым распространением новой инфекции.

Ранее президент США Дональд Трамп, ссылаясь на изменение данных по Ухани, утверждал, что Китай, а не Штаты, лидирует по числу летальных исходов пациентов с COVID-19.

С декабря 2019 года от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 632 человека, зарегистрировано 82 798 случаев заражения, из них 1 616 — ввезенных из-за границы.

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