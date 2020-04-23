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12:43 (мск), источник: Ведомости

МВД приостановило депортацию иностранцев из России

Из-за пандемии коронавируса МВД России не будет депортировать иностранцев или аннулировать их документы, сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773 +4 774
Скончалось555 +42
Выздоровело4 891 +471
Инфицировано2 639 243 +60 313
Скончалось183 820 +5 724
Выздоровело715 734 +23 401
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Источник: РИА "Новости"

Если срок действия разрешительного документа для пребывания в России истекает в период с 15 марта по 15 июня, то он продлевается до окончания этого периода, пояснила она. Причем для продления не нужно обращаться в подразделение МВД по вопросам миграции, это будет происходить автоматически. Решения о депортации, выдворении или аннулировании документов иностранных граждан в этот период приниматься не будут, добавила Казакова.

Кроме того, с 15 марта по 15 июня иностранцы могут работать в России без разрешительных документов. Но если они прибыли в визовом порядке, у работодателя должно быть соответствующее разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Это не касается граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины и Азербайджана, которые прибыли в Россию в безвизовом порядке. Работодатель должен будет только уведомить подразделение МВД о найме или увольнении иностранца — это необходимо для отслеживания ситуации на рынке труда, пояснила Казакова.

Новый порядок работы подразделений по вопросам миграции МВД прописан указом президента Владимира Путина, подписанным 18 апреля.

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