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13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Режиссер из США создал видео про самоизоляцию с людьми из разных стран

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Режиссер Иван Кэш в сотрудничестве с Джейкобом Джонасом создал короткометражный фильм под названием «Социальная дистанция», в котором показал, как люди по всему миру проводят дни в самоизоляции.

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Трехминутный фильм состоит из видео, записанных совершенно разными людьми у себя дома. Мытье рук, занятия танцами и йогой, хобби, работа, домашние животные, еда, музыка, а также рассказы о своих чувствах, страхах и надеждах — то, что объединяет людей по всему миру во время глобальной пандемии.

Watch 'A Social Distance' Short Film

LIFE IN LOCKDOWN: People in 30 countries around the world filmed themselves from COVID-19 lockdown to document life during a pandemic

Опубликовано NowThis Politics Четверг, 16 апреля 2020 г.

В создании фильма приняли участие более 30 человек из разных стран мира: начиная от 19-летнего парня из Словении и заканчивая 93-летней бабушкой из Малайзии.

Екатерина Гура

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