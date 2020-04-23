Режиссер из США создал видео про самоизоляцию с людьми из разных стран

Режиссер Иван Кэш в сотрудничестве с Джейкобом Джонасом создал короткометражный фильм под названием «Социальная дистанция», в котором показал, как люди по всему миру проводят дни в самоизоляции.
Трехминутный фильм состоит из видео, записанных совершенно разными людьми у себя дома. Мытье рук, занятия танцами и йогой, хобби, работа, домашние животные, еда, музыка, а также рассказы о своих чувствах, страхах и надеждах — то, что объединяет людей по всему миру во время глобальной пандемии.
В создании фильма приняли участие более 30 человек из разных стран мира: начиная от 19-летнего парня из Словении и заканчивая 93-летней бабушкой из Малайзии.
Екатерина Гура