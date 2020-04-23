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13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка перепела хит Меладзе по-английски и покорила Сеть

Комментаторы называют кавер шедевром.

Девушка под ником Юлия Soloveitchik перевела хит Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра» «Притяжения больше нет» на английский язык. Она исполнила композицию на гитаре и разместила в соцсети.

Видео собрало почти 9 тысяч просмотров в первые сутки только в тиктоке.

«Если бы Меладзе писал на английском в 2007-м, люди плакали бы под него, а не под Evanescence и HIM», — пишет один из комментаторов.

Позже девушка опубликовала полную версию песни, исправив несколько строчек.

Хит «Притяжения больше нет» был записан «золотым составом» группы — Анной Седоковой, Верой Брежневой и Надеждой Грановской. Он вошел в в альбом «Бриллианты» 2005 года. Долгое время песня входила в топ хит-парадов России и соседних стран.

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Анна Лысенко

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