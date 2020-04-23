Статистический анализ опроверг влияние БЦЖ на вероятность заражения коронавирусом

«Важно понимать, что речь идет только о том, уменьшает ли БЦЖ вероятность заражения коронавирусом нового типа. Мы не исключаем того, что вакцина может понижать вероятность гибели человека от коронавирусной инфекции или шансы на появление тяжелых форм этой болезни. Окончательные ответы на эти вопросы будут получены в ходе клинических испытаний», — пишут ученые.
Вакцину БЦЖ в 1921 году разработали французские бактериологи Альбер Кальмет и Камиль Герен. Она до сих пор остается главным средством борьбы с туберкулезом. Однако при этом многие ученые сомневаются в том, что БЦЖ эффективна, особенно для вакцинирования взрослых.
В конце прошлой недели австралийские ученые объявили о планах провести масштабные клинические испытания того, как вакцина БЦЖ влияет на активность иммунитета добровольцев и помогает ли она ему активнее бороться с коронавирусом нового типа.
В конце марта и начале апреля медики начали интересоваться, защищает ли БЦЖ от коронавирусной инфекции. В последующие несколько недель эпидемиологи и биологи нашли несколько аргументов как в пользу, так и против этой теории. В качестве доказательства ученые приводили статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных медицинских организаций по вакцинации БЦЖ и распространенности COVID-19.
Экономист из Гарвардского университета (США) Масао Фукуи и его коллеги проанализировали эту ситуацию с другой стороны. Они попытались найти следы благотворного действия БЦЖ в отдельных странах, которые раньше проводили вакцинацию, но прекратили ее относительно недавно. Вдобавок ученые проверили, различается ли характер действия обычных форм БЦЖ и более эффективных версий вакцины, в том числе тех, что были созданы в Советском Союзе и Японии.
Для этого анализа математики отобрали только те страны, которые публикуют возрастную статистику по числу заражений коронавирусной инфекции. Всего их оказалось 17. Исследователи сопоставили эти данные с тем, когда эти государства начали проводить обязательную вакцинацию от туберкулеза, когда они перешли на новые типы вакцин и отказались от подобной практики.
Для этого математики разбили больных на возрастные группы с шагом в десять лет, после чего сравнили уровень вакцинации в каждой такой группе и то, как часто их поражала коронавирусная инфекция.
Кроме того, Фукуи и его коллеги не нашли никаких намеков на то, что российская или японская версии БЦЖ были более эффективны по сравнению с другими вариациями вакцины от туберкулеза. Все это, как считают математики, говорит о том, что БЦЖ вряд ли снижает вероятность заражения SARS-CoV-2. При этом исследователи не исключают того, что у вакцины могут быть другие положительные эффекты, наличие которых смогут подтвердить только клинические испытания.
Следует добавить, что статью ученых пока не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.