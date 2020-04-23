Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Сегодня ели перловку голую»Как живут россияне, потерявшие работу из-за коронавируса
Фоторепортажи
3135 лет перестройке и гласности
20Самые удивительные места на Земле
14:22 (мск), источник: ТАСС Наука

Статистический анализ опроверг влияние БЦЖ на вероятность заражения коронавирусом

ТАСС, 23 апреля. Математики проследили за тем, как коронавирусная инфекция развивалась у пациентов разных возрастных групп в странах, где проводили вакцинацию БЦЖ. Результаты заставили их усомниться в том, что эта вакцина может снизить вероятность заражения коронавирусом нового типа. Свои выводы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv.

Коронавирус COVID-19
14:40 (мск)Том Хэнкс написал письмо мальчику Короне из Австралии
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773 +4 774
Скончалось555 +42
Выздоровело4 891 +471
Инфицировано2 647 512 +64 983
Скончалось184 372 +5 891
Выздоровело721 349 +26 025
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«Важно понимать, что речь идет только о том, уменьшает ли БЦЖ вероятность заражения коронавирусом нового типа. Мы не исключаем того, что вакцина может понижать вероятность гибели человека от коронавирусной инфекции или шансы на появление тяжелых форм этой болезни. Окончательные ответы на эти вопросы будут получены в ходе клинических испытаний», — пишут ученые.

Вакцину БЦЖ в 1921 году разработали французские бактериологи Альбер Кальмет и Камиль Герен. Она до сих пор остается главным средством борьбы с туберкулезом. Однако при этом многие ученые сомневаются в том, что БЦЖ эффективна, особенно для вакцинирования взрослых.

Поэтому, в отличие от России и других стран бывшего социалистического лагеря, вакцинирование БЦЖ в США и некоторых странах Европы в массовом порядке не проводили.

В конце прошлой недели австралийские ученые объявили о планах провести масштабные клинические испытания того, как вакцина БЦЖ влияет на активность иммунитета добровольцев и помогает ли она ему активнее бороться с коронавирусом нового типа.

Новость
COVID-19: все потенциальные лекарства, о которых говорят ученые

В конце марта и начале апреля медики начали интересоваться, защищает ли БЦЖ от коронавирусной инфекции. В последующие несколько недель эпидемиологи и биологи нашли несколько аргументов как в пользу, так и против этой теории. В качестве доказательства ученые приводили статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных медицинских организаций по вакцинации БЦЖ и распространенности COVID-19.

Вакцина и эпидемия

Экономист из Гарвардского университета (США) Масао Фукуи и его коллеги проанализировали эту ситуацию с другой стороны. Они попытались найти следы благотворного действия БЦЖ в отдельных странах, которые раньше проводили вакцинацию, но прекратили ее относительно недавно. Вдобавок ученые проверили, различается ли характер действия обычных форм БЦЖ и более эффективных версий вакцины, в том числе тех, что были созданы в Советском Союзе и Японии.

Для этого анализа математики отобрали только те страны, которые публикуют возрастную статистику по числу заражений коронавирусной инфекции. Всего их оказалось 17. Исследователи сопоставили эти данные с тем, когда эти государства начали проводить обязательную вакцинацию от туберкулеза, когда они перешли на новые типы вакцин и отказались от подобной практики.

Для этого математики разбили больных на возрастные группы с шагом в десять лет, после чего сравнили уровень вакцинации в каждой такой группе и то, как часто их поражала коронавирусная инфекция.

В результате оказалось, что уровень вакцинации в разных возрастных группах никак не влиял на вероятность заражения коронавирусом нового типа во всех изученных странах.

Кроме того, Фукуи и его коллеги не нашли никаких намеков на то, что российская или японская версии БЦЖ были более эффективны по сравнению с другими вариациями вакцины от туберкулеза. Все это, как считают математики, говорит о том, что БЦЖ вряд ли снижает вероятность заражения SARS-CoV-2. При этом исследователи не исключают того, что у вакцины могут быть другие положительные эффекты, наличие которых смогут подтвердить только клинические испытания.

Следует добавить, что статью ученых пока не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
 Медики объяснили уязвимость "сердечников" перед коронавирусной инфекцией
На Таймыре нашли следы древнего мифического народа
Коронавирус COVID-19
Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось
В России за сутки выявлено 4774 заразившихся коронавирусом, всего — 62 773
Заразить всех: где может сработать стратегия массового иммунитета в борьбе с коронавирусом
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом
Названы новые осложнения от коронавируса
Минпромторг рассказал о запасах продуктов в России
ФСБ задержала экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Одинокий остров: Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
Поберегите ваши деньги. Что не стоит покупать прямо сейчас?
Здоровье
Обнаружены новые осложнения от коронавируса Заболевание может приводить к появлению тромбов в сосудах.
Hi-Tech
Назван самый опасный гаджет во время пандемии Некоторой техникой не стоит слишком активно пользоваться, несмотря на самоизоляцию
Горячие темы на Авто
Россия после короны. 258
О форуме и не только 194
Настоящие пропагандисты 146
Вождю сегодня 150! 92
Кино
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии Перед съемками все участники выпуска сдали тесты на коронавирус
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Набиуллина ответила на предложение раздать жителям РФ по 20 000 рублей
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Популярные темы на «Детях»
Режим простоя 224
Где сейчас купить одежду и обувь? 152
подорожали ли у вас спички? 147
Как привить ребенку желание учиться? 133
Леди
21-летняя внучка Владимира Высоцкого очаровала сеть красотой Девушка стала настоящей красавицей.
Новости партнеров
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Необычное имя дочери Данилы Козловского озадачило всю Россию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь