Принцу Луи — два года. Он тоже не остался в стороне от борьбы с коронавирусом

Британские дети по всей стране рисуют радуги и вывешивают рисунки в окнах своих домов, на деревьях, или отправляют их в больницы в поддержку врачей, борющихся за жизни пациентов.
Принц Луи сделал отпечатки своих ладошек в цветах радуги. Скорее всего, он занимался этим вместе со своими старшими братом и сестрой, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, получившим такое задание в школе, как и другие дети в Великобритании.
Недавно герцогиня Кейт со смехом призналась, что не сказала детям о том, что начались пасхальные каникулы, и обучение на дому продолжалось все две недели каникул.
«Это было сделано, чтобы
Она также призналась, что была удивлена, насколько ее дети в курсе происходящего — пандемии коронавируса, и старается обсуждать это с ними доступным для них образом.
Фотографии принца Луи сделаны самой Кейт в королевском поместье Сандригем в графстве Норфолк, где семья находится с начала карантина.
С ее стороны уже стало традицией обнародовать собственные фотографии своих детей в честь их дней рождений.
Дедушка принца Луи принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская поздравили своего внука с днем рождения в «Твиттере».
Принц Луи Артур Чарльз Кембриджский — пятый в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза, отца принца Уильяма и старших брата и сестры.
Он родился 23 апреля, в День святого Георга, в частном крыле лондонской больницы
В 11 недель он был крещен архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби в королевской часовне