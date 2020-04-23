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13:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Принцу Луи — два года. Он тоже не остался в стороне от борьбы с коронавирусом

В четверг принц Луи отмечает свой второй день рождения, и в честь этого события его родители, герцог и герцогиня Кембриджские, поделились фотографиями мальчика, нарисовавшего радугу — символ надежды во времена эпидемии коронавируса.

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Источник: BBC News Русская служба

Британские дети по всей стране рисуют радуги и вывешивают рисунки в окнах своих домов, на деревьях, или отправляют их в больницы в поддержку врачей, борющихся за жизни пациентов.

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Принц Луи сделал отпечатки своих ладошек в цветах радуги. Скорее всего, он занимался этим вместе со своими старшими братом и сестрой, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, получившим такое задание в школе, как и другие дети в Великобритании.

Недавно герцогиня Кейт со смехом призналась, что не сказала детям о том, что начались пасхальные каникулы, и обучение на дому продолжалось все две недели каникул.

«Это было сделано, чтобы как-то упорядочить нашу жизнь. Прекрасно, что сейчас есть столько подсказок и занятий в интернете, которые просто удовольствие делать вместе с детьми, так что мы не занимались исключительно учебой», — объяснила Кейт.

Она также призналась, что была удивлена, насколько ее дети в курсе происходящего — пандемии коронавируса, и старается обсуждать это с ними доступным для них образом.

Источник: BBC News Русская служба

Фотографии принца Луи сделаны самой Кейт в королевском поместье Сандригем в графстве Норфолк, где семья находится с начала карантина.

Герцогиня Кембриджская известна своей любовью к фотографии и является патронессой Королевского фотографического общества Великобритании.

С ее стороны уже стало традицией обнародовать собственные фотографии своих детей в честь их дней рождений.

Дедушка принца Луи принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская поздравили своего внука с днем рождения в «Твиттере».

Источник: BBC News Русская служба

Принц Луи Артур Чарльз Кембриджский — пятый в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза, отца принца Уильяма и старших брата и сестры.

Он родился 23 апреля, в День святого Георга, в частном крыле лондонской больницы Сент-Мэри.

В 11 недель он был крещен архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в присутствии семьи и друзей.

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