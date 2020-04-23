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15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российские артисты записали видеообращение к учителям

В это непростое время преподаватели работают больше, чем обычно

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Источник: РИА "Новости"

На странице Департамента образования и науки города Москвы на Facebook появилось совместное видеообращение российских артистов к учителям. В ролике актеры и режиссеры, среди которых Александр Пашутин, Андрей Ильин, Александр Яцко, Екатерина Волкова и многие другие, обратились к преподавателям, которые сейчас работают онлайн.

Известные артисты поблагодарили учителей за их работу в это непростое время и выразили им слова поддержки и благодарности.

Спасибо учителям

? Более 50 тысяч московских учителей продолжают проводить уроки со школьниками дистанционно, включая дополнительные онлайн-занятия и подготовку старшеклассников к итоговой аттестации. Кроме того, для детей, чьи родители в силу производственной необходимости продолжают работать, организованы дежурные группы для дошкольников и ребят с 1 по 4 класс. ❤ Известные актеры записали видеобращения в поддержку учителей и поблагодарили их за работу в этих непростых условиях.

Опубликовано Департамент образования и науки города Москвы Вторник, 21 апреля 2020 г.

По сообщению Департамента образования и науки города Москвы, более 50 тысяч столичных учителей продолжают проводить уроки со школьниками дистанционно, включая дополнительные онлайн-занятия и подготовку старшеклассников к итоговой аттестации.

Екатерина Гура

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