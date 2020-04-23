Российские артисты записали видеообращение к учителям

На странице Департамента образования и науки города Москвы на Facebook появилось совместное видеообращение российских артистов к учителям. В ролике актеры и режиссеры, среди которых Александр Пашутин, Андрей Ильин, Александр Яцко, Екатерина Волкова и многие другие, обратились к преподавателям, которые сейчас работают онлайн.
Известные артисты поблагодарили учителей за их работу в это непростое время и выразили им слова поддержки и благодарности.
По сообщению Департамента образования и науки города Москвы, более 50 тысяч столичных учителей продолжают проводить уроки со школьниками дистанционно, включая дополнительные
Екатерина Гура