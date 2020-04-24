Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
12Нотр-Дам спустя год после пожара
20Sony World Photography Awards объявил победителей Открытого конкурса
17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Знаменитости стали бриться налысо после призыва Кадырова (фото)

Челлендж от главы Чечни.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 736 979+77 422
Скончалось192 125+6 631
Выздоровело752 148+28 771
Идёт загрузка

Следуя примеру главы Чечни Рамзана Кадырова, певцы и спортсмены стали бриться налысо. Фотографии новых «причесок» они размещают в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одним из первых решил избавиться от шевелюры Тимати. Он разместил в соцсети видео всего процесса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответил на вызов и боец Магомед Исмаилов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко тоже не остался в стороне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Принял челлендж и блогер Гусейн Гасанов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Популярный в Чечне певец Сулейман Ахаршаев тоже похвастался бритой головой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Побрился и знаменитый «чеченский Халк».

Во время загрузки произошла ошибка.

На время режима самоизоляции в Чечне, как и почти во всем мире, были закрыты салоны красоты и парикмахерские. Местные жители обратились к Кадырову с вопросом, можно ли возобновить их работу.

В ответ глава Чечни посоветовал всей мужской части населения республики побриться налысо. Позже появилось видео, на котором запечатлен постриженный наголо Кадыров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первым вслед за Кадыровым побрился глава парламента Магомед Даудов. Затем появились фотоотчеты от вице-премьера Абузайда Висмурадова, главы МВД Руслана Алханова, министра транспорта и связи Рамзана Черхигова и других. Эстафету подхватили многие взрослые, дети и даже целые пожарные команды. Фото новых стрижек они размещают под тегом #чистаяголова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 18:20 MSK, 24.04
Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников
Вирусологи спрогнозировали вторую волну коронавируса в России
Cамодельные маски смогли задержать от 80 до 99% частиц аэрозолей
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой
Что «Хаббл» узнал о тайнах Вселенной (фото)
Путин: государство, бизнес, НКО должны выступить единым фронтом
Здоровье
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса Они связаны с поведением человека.
Hi-Tech
Россиянам показали новую защиту от коронавируса (цена) Известна цена и другие подробности
Горячие темы на Авто
Мысли вслух. 340
О форуме и не только 207
Темнеет... 123
"Подвязанная карта". 103
Кино
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде Марта Тимофеева снимется в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»
Новости партнеров
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Коронавирус пришел за Винокуром
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
То, что нашли на перевале Дятлова, вызвает оторопь
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь