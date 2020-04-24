17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Знаменитости стали бриться налысо после призыва Кадырова (фото)
Челлендж от главы Чечни.
Следуя примеру главы Чечни Рамзана Кадырова, певцы и спортсмены стали бриться налысо. Фотографии новых «причесок» они размещают в соцсетях.
Одним из первых решил избавиться от шевелюры Тимати. Он разместил в соцсети видео всего процесса.
Ответил на вызов и боец Магомед Исмаилов.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко тоже не остался в стороне.
Принял челлендж и блогер Гусейн Гасанов.
Популярный в Чечне певец Сулейман Ахаршаев тоже похвастался бритой головой.
Побрился и знаменитый «чеченский Халк».
На время режима самоизоляции в Чечне, как и почти во всем мире, были закрыты салоны красоты и парикмахерские. Местные жители обратились к Кадырову с вопросом, можно ли возобновить их работу.
В ответ глава Чечни посоветовал всей мужской части населения республики побриться налысо. Позже появилось видео, на котором запечатлен постриженный наголо Кадыров.
Первым вслед за Кадыровым побрился глава парламента Магомед Даудов. Затем появились фотоотчеты от
Анна Лысенко