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16:59 (мск), источник: Известия

ВОЗ предупредила об опасности вспышки кори из-за сбоев в вакцинации

Приостановка вакцинации от инфекционных заболеваний на фоне пандемии коронавируса может привести к вспышке таких болезней, как корь и полиомиелит. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 23 апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 658 387+65 258
Скончалось185 434+5 709
Выздоровело722 373+25 425
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Источник: AP 2020

«Необходимо, чтобы предоставление важных услуг в области здравоохранения, таких как иммунизация, не прекращалось даже в период чрезвычайных ситуаций. Кроме того, вспышки новых болезней способны вызвать перегрузку систем здравоохранения, которые заняты ликвидацией последствий COVID‑19», — говорится на сайте организации.

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Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что при наличии безопасных и эффективных вакцин «вспышки болезней не должны оставаться угрозой». На фоне поиска вакцины от коронавируса он призвал не забывать о достигнутых успехах в борьбе с другими болезнями, которые в период приостановки вакцинации «вновь начнут свирепствовать».

На данный момент вакцина Минздрава России от коронавируса находится в процессе исследования. Доклинический этап планируется завершить к концу мая, после чего начнутся клинические испытания.

Государственный научный центр «Вектор» также намерен начать клинические испытания своей вакцины в июне, а уже в конце месяца протестировать на добровольцах.

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Вакцина от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) появится к концу года. Препарат уже включен ВОЗ в список перспективных.

Ускорить разработку вакцины поручил президент России Владимир Путин ранее в апреле. Власти, в свою очередь, готовы при необходимости оказать поддержку и выделят дополнительные ресурсы для этих целей, отмечал он.

Инфекционисты, несмотря на разработку вакцин сразу несколькими странами, полагают, что окончательно препарат будет готов только через год-полтора.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8−800−2000−112.

ВОЗ: корью стали болеть в три раза чаще
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29 августа 2019© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 18:00 MSK, 23.04
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