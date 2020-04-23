Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Сегодня ели перловку голую»Как живут россияне, потерявшие работу из-за коронавируса
Фоторепортажи
31Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
20Самые удивительные места на Земле
17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии уничтожили поле тюльпанов, чтобы оно не привлекало туристов

Местные жители остались недовольны

Коронавирус COVID-19
17:52 (мск)Власти Москвы объяснили колебание цен на лимоны
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 658 387+65 258
Скончалось185 434+5 709
Выздоровело722 373+25 425
Идёт загрузка

В японском городе Сакура на площади в 7 тысяч квадратных метров находится огромное цветочное поле. Ежегодно в апреле здесь проходит фестиваль тюльпанов, но в этом году он так и не состоялся.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Как выглядит знаменитый парк цветов Кекенхоф без туристов (фото)

В начале апреля премьер-министр Японии объявил чрезвычайное положение в Токио и шести префектурах, включая префектуру Тиба, где находится Сакура. Несмотря на запрет властей, японцы продолжали приходить в парк, чтобы полюбоваться на цветение тюльпанов, а потому работники парка решились на кардинальные меры.

Они срезали более 100 тысяч цветов, чтобы местные жители больше не собирались большими группами. Срезанные цветы работники парка передали детскому саду, находящемуся неподалеку. Правда, жителям такая инициатива совсем не понравилась. Они признались, что цветы были одной из немногих радостей в непростые времена и хоть как-то повышали настроение, а вот пустое поле сейчас выглядит крайне депрессивно.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 23.04
Коронавирус COVID-19
Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось
В России за сутки выявлено 4774 заразившихся коронавирусом, всего — 62 773
Заразить всех: где может сработать стратегия массового иммунитета в борьбе с коронавирусом
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом
2020 год может стать самым жарким в истории
Торговые сети начали вводить ограничения из-за COVID-19
Врачи объяснили массовые заражения COVID-19 в больницах
Одинокий остров: Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
Как выглядели советские плакаты о перестройке (фото)
Путин отметил необходимость своевременной помощи гражданам
Здоровье
Обнаружены новые осложнения от коронавируса Заболевание может приводить к появлению тромбов в сосудах.
Hi-Tech
Царь-планшет с беспроводной зарядкой на треть дешевле iPad Pro Профессиональный планшет для всех.
Горячие темы на Авто
Россия после короны. 258
О форуме и не только 195
Настоящие пропагандисты 146
Темнеет... 111
Кино
15 лет Comedy Club: Воля, Харламов и другие — тогда и сейчас Смотрите, как изменились звезды популярного шоу, — в фотогалерее «Кино Mail.ru»
Новости партнеров
Панику вокруг коронавируса раздувают неспроста
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Набиуллина ответила на предложение раздать жителям РФ по 20 000 рублей
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Gnezdo.ru
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Гарри и Меган могут вернуться: вскрылись детали
1 мая коснется всех пенсионеров: приказ Мишустина
Леди
21-летняя внучка Владимира Высоцкого очаровала сеть красотой Девушка стала настоящей красавицей.
Новости партнеров
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Сын Понаровской протянет еще недели три
Коронавирус пришел за Винокуром
7 минут в день, и формы будут, как у бразильянок. Видео-урок для карантина
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь