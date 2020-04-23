В Японии уничтожили поле тюльпанов, чтобы оно не привлекало туристов

В японском городе Сакура на площади в 7 тысяч квадратных метров находится огромное цветочное поле. Ежегодно в апреле здесь проходит фестиваль тюльпанов, но в этом году он так и не состоялся.
В начале апреля
Они срезали более 100 тысяч цветов, чтобы местные жители больше не собирались большими группами. Срезанные цветы работники парка передали детскому саду, находящемуся неподалеку. Правда, жителям такая инициатива совсем не понравилась. Они признались, что цветы были одной из немногих радостей в непростые времена и хоть
Екатерина Гура