FT: препарат Remdesivir провалил клинические испытания как средство от коронавируса

Как говорится в статье, проведенные в Китае клинические испытания препарата, разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, показало, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови больного.
По информации издания, всего в исследованиях приняли участие 237 человек, из которых Remdesivir получили 158 добровольцев. К тому же, сообщает Financial Times, у препарата оказался сильный побочный эффект — 18 пациентов были вынуждены перестать принимать медикамент.
Газета приводит заявление ВОЗ, которая сообщила о том, что исследование, находящееся на стадии экспертной оценки, было опубликовано по ошибке. «Черновой документ был предоставлен авторами [исследования] ВОЗ, он был случайно размещен на нашем сайте и был удален, как только эту ошибку заметили», — отмечается в сообщении организации со штаб-квартирой в Женеве.
В Gilead Sciences обратили внимание на некорректные условия проведения клинических испытаний. «Важно то, что по причине досрочного прекращения исследования из-за низкого числа добровольцев оно не имело достаточного масштаба, чтобы позволить сделать статистически значимые выводы», — приводится в статье заявление компании.