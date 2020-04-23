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21:57 (мск), источник: ТАСС

FT: препарат Remdesivir провалил клинические испытания как средство от коронавируса

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, провалил клинические испытания. Об этом написала в четверг британская газета Financial Times со ссылкой на черновик отчета об исследовании, который на короткое время появился на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Как говорится в статье, проведенные в Китае клинические испытания препарата, разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, показало, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови больного.

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По информации издания, всего в исследованиях приняли участие 237 человек, из которых Remdesivir получили 158 добровольцев. К тому же, сообщает Financial Times, у препарата оказался сильный побочный эффект — 18 пациентов были вынуждены перестать принимать медикамент.

Газета приводит заявление ВОЗ, которая сообщила о том, что исследование, находящееся на стадии экспертной оценки, было опубликовано по ошибке. «Черновой документ был предоставлен авторами [исследования] ВОЗ, он был случайно размещен на нашем сайте и был удален, как только эту ошибку заметили», — отмечается в сообщении организации со штаб-квартирой в Женеве.

В Gilead Sciences обратили внимание на некорректные условия проведения клинических испытаний. «Важно то, что по причине досрочного прекращения исследования из-за низкого числа добровольцев оно не имело достаточного масштаба, чтобы позволить сделать статистически значимые выводы», — приводится в статье заявление компании.

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