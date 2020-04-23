«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные японской компании права на образ Чебурашки

Ранее в Японии впервые представили мультипликационный фильм о Чебурашке в формате 3D. Как сообщается на сайте проекта, выход картины приурочен к 10-летию первого показа мультфильма по франшизе в Японии. Зрителям показали первую серию, за ней последуют другие выпуски. Права на распространение мультфильмов о Чебурашке в Японии до 2023 года принадлежат компании SP International.
Как рассказала Слащева, права на использование образа Чебурашки предыдущее руководство киностудии предоставило японской компании 16 лет назад. У российской и японской сторон существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.
«Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев. Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств. Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — сказала Слащева.
Она отметила, что с начала возрождения «Союзмультфильма» в 2017 году студии удалось вернуть более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов «золотой коллекции», включая интернет-права и права на показ «золотой коллекции» на платных телеканалах в России и за рубежом.