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22:52 (мск), источник: ТАСС

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные японской компании права на образ Чебурашки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Руководство «Союзмультфильма» планирует заняться вопросом возврата прав на использование образа Чебурашки у японской компании, которая выпустила первую серию мультипликационного сериала об этом герое. Об этом журналистам в четверг сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

Ранее в Японии впервые представили мультипликационный фильм о Чебурашке в формате 3D. Как сообщается на сайте проекта, выход картины приурочен к 10-летию первого показа мультфильма по франшизе в Японии. Зрителям показали первую серию, за ней последуют другие выпуски. Права на распространение мультфильмов о Чебурашке в Японии до 2023 года принадлежат компании SP International.

Как рассказала Слащева, права на использование образа Чебурашки предыдущее руководство киностудии предоставило японской компании 16 лет назад. У российской и японской сторон существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.

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«Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев. Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств. Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — сказала Слащева.

Она отметила, что с начала возрождения «Союзмультфильма» в 2017 году студии удалось вернуть более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов «золотой коллекции», включая интернет-права и права на показ «золотой коллекции» на платных телеканалах в России и за рубежом.

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