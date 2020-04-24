01:29 (мск), источник: РИА Новости
Business Insider рассказал о гигантских очередях из голодных американцев
МОСКВА — РИА Новости.
Как отмечает автор издания, с этой проблемой столкнулись около 95% всех продовольственных банков в некоммерческой сети Feeding America. Многие из них опасаются, что если режим изоляции
По словам руководителя продовольственного банка в
«Конца кризиса не предвидится, так же как и конца этих очередей из автомобилей», — говорит он.
По его словам, раньше банк в
«Я понимаю, что, прежде чем начать уменьшаться, очереди сначала станут длиннее. И мы должны быть готовы накормить их. И самая большая проблема заключается в том, хватит ли нам еды», — подчеркнул он, добавив, что в такой ситуации просто «надеется на чудо».
Как считают в Feeding America, вскоре еще 17,1 миллиона американцев начнут испытывать нехватку продовольствия.
Кроме того, продовольственные организации страдают от нехватки рабочих рук и волонтеров, которые боятся подхватить инфекцию, а также от недостатка медицинских масок и перчаток.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч умерли.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия.