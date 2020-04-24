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01:29 (мск), источник: РИА Новости

Business Insider рассказал о гигантских очередях из голодных американцев

МОСКВА — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса многие американцы лишились работы, из-за чего нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды нуждающимся, выросла на 70% с начала вспышки COVID-19 в стране. Об этом сообщает Business Insider.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:41 MSK, 24.04
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Как отмечает автор издания, с этой проблемой столкнулись около 95% всех продовольственных банков в некоммерческой сети Feeding America. Многие из них опасаются, что если режим изоляции из-за коронавируса продолжится, то им просто не хватит средств для всех нуждающихся, число которых быстро растет.

По словам руководителя продовольственного банка в Сан-Антонио Эрика Купера, он никогда не видел таких огромных километровых очередей за продуктами — на прошлой неделе десять тысяч человек обратились за едой.

«Конца кризиса не предвидится, так же как и конца этих очередей из автомобилей», — говорит он.

По его словам, раньше банк в Сан-Антонио обслуживал около 60 тысяч человек в неделю, теперь это число увеличилось до 120 тысяч.

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«Я понимаю, что, прежде чем начать уменьшаться, очереди сначала станут длиннее. И мы должны быть готовы накормить их. И самая большая проблема заключается в том, хватит ли нам еды», — подчеркнул он, добавив, что в такой ситуации просто «надеется на чудо».

Как считают в Feeding America, вскоре еще 17,1 миллиона американцев начнут испытывать нехватку продовольствия.

Вице-президент и главный операционный директор благотворительной сети Кэти Фитцджеральд отметила, что пандемия создала «идеальный шторм» — поистине беспрецедентную ситуацию, которой не было за все 50 лет работы.

Кроме того, продовольственные организации страдают от нехватки рабочих рук и волонтеров, которые боятся подхватить инфекцию, а также от недостатка медицинских масок и перчаток.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч умерли.

На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия.

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