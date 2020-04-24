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03:33 (мск), источник: Интерфакс

Ученые США установили, что COVID-19 хуже приспособлен к теплу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Американские ученые установили, что коронавирус COVID-19 менее устойчив в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, заявил в ночь на пятницу президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:31 MSK, 24.04
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«День ото дня мы все больше узнаем об этом противнике. Ученые из нашего министерства внутренней безопасности представили доклад, в котором говорится о том, как вирус ведет себя при разных температурах, климате, поверхностях», — заявил он на брифинге для журналистов.

«Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже — в теплой и влажной», — сказал Трамп.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Так, согласно информации ученого из МВБ Билла Брайанта, период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21−23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% — 6 часов. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до 1 часа, а при температуре 21−23 градуса, влажности 80% и в летнее время — до 2 минут.

Если же говорить о ситуации, когда он находится в воздухе на частицах аэрозоля, то при температуре 21−23 градуса, влажности 20% и без солнца период полураспада составит порядка 60 минут, а с теми же условиями, но в солнечную погоду летом — примерно 1,5 минуты.

Вице-президент США Майк Пенс отметил, что результаты подобных исследований позволят властям штатов грамотнее планировать поэтапное возвращение к нормальной жизни после отмены ограничительных мер по борьбе против коронавируса.

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