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02:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минздраве рассказали о «булыжной мостовой» на снимках легких при коронавирусе

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал об эффекте «булыжной мостовой», который появляется на томографических снимках легких пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом. Эти поражения он описал в интервью «Ленте.ру».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:31 MSK, 24.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 703 615+80 200
Скончалось190 490+7 463
Выздоровело737 864+28 170
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«Наши рентгенологи, описывая снимки легких при ковидных пневмониях, употребляют такие термины, как “булыжная мостовая”, симптом “матового стекла”. Именно так выглядят поражения», — сказал медик.

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Авдеев также отметил, что пневмония возникает в 95 процентах случаев, но «протекает по абсолютно разным сценариям».

По его словам, у одних инфицированных коронавирусом симптомы не проявляются совсем, другие испытывают острую дыхательную недостаточность и нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Ранее ученые из Японии опубликовали исследование, результаты которого показали, что у переболевших пневмонией COVID-19 в бессимптомной форме появились поражения легких.

Так, у 76 из 104 людей, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, болезнь протекала бессимптомно. Однако у 41 из таких пациентов в легких были обнаружены изменения, которые носят название «эффект матового стекла».

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