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07:03 (мск), источник: ТАСС

Врач назвал условия, при которых можно говорить о плато по заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, можно будет только тогда, когда одинаковое количество заболевших будет наблюдаться на протяжении двух недель, сообщил ТАСС врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:31 MSK, 24.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 708 885+80 358
Скончалось190 858+7 434
Выздоровело738 486
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Источник: РИА "Новости"

«В нашей модели эпидпроцесса нужно отслеживать плато в течение одного карантинного срока, тогда можно будет говорить о стабилизации. Если увидим стабильное одинаковое количество заболевших — это будет говорить об одновременном ежедневном снижении процента заболевших. На данный момент мы не выходим в экспоненту, потому что сейчас у нас стабильный процент заболевших с тенденцией к снижению этого процента, а нам надо, чтобы было стабильным количество заболевших», — рассказал эксперт.

Тимаков пояснил, что во время подобных вспышек говорить о плато можно уже спустя неделю стабилизации, однако из-за нарушения режима самоизоляции в России прирост числа заболевших будет идти, скорее всего, волнообразно.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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