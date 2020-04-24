Стало известно название национальной программы Китая по освоению Марса

По его данным, первая миссия по исследованию этой планеты будет называться «Тяньвэнь-1». Одновременно была опубликована эмблема проекта — «ланьсин цзютянь» — полукруг, состоящий из орбит, на которых расположены планеты Солнечной системы.
Как отмечается, эта форма символизирует первую букву в слове «Китай» (англ. China) и «сотрудничество» (англ. — Cooperation), что свидетельствует о стремлении Пекина осваивать космос совместно с другими странами.
В 2020 году КНР планирует приступить к выполнению первой марсианской миссии, задача которой — отправить на планету зонд, который должен достигнуть точки назначения за семь месяцев. В дальнейшем правительство КНР собирается отправить на Марс пилотируемую миссию.
Ровно 50 лет назад, 24 апреля 1970 года Китай вывел на орбиту свой первый космический спутник «Дунфанхун-1», с 2016 года эта дата ежегодно отмечается в стране как День космонавтики.