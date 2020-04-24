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06:32 (мск), источник: ТАСС

Стало известно название национальной программы Китая по освоению Марса

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Власти КНР огласили в пятницу название национальной программы по освоению Марса — «Тяньвэнь». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, первая миссия по исследованию этой планеты будет называться «Тяньвэнь-1». Одновременно была опубликована эмблема проекта — «ланьсин цзютянь» — полукруг, состоящий из орбит, на которых расположены планеты Солнечной системы.

Как отмечается, эта форма символизирует первую букву в слове «Китай» (англ. China) и «сотрудничество» (англ. — Cooperation), что свидетельствует о стремлении Пекина осваивать космос совместно с другими странами.

В 2020 году КНР планирует приступить к выполнению первой марсианской миссии, задача которой — отправить на планету зонд, который должен достигнуть точки назначения за семь месяцев. В дальнейшем правительство КНР собирается отправить на Марс пилотируемую миссию.

Ровно 50 лет назад, 24 апреля 1970 года Китай вывел на орбиту свой первый космический спутник «Дунфанхун-1», с 2016 года эта дата ежегодно отмечается в стране как День космонавтики.

Справка
Когда люди высадятся на МарсЗа 60 лет пилотируемых полетов человек как вид так и не побывал на других планетах. Все должно измениться в XXI веке. Высадка человека на Марс — главная цель космических полетов. И пока частные экспедиции готовы колонизировать Марс уже в 2024 году, серьезные научные организации — NASA, Роскосмос и ESA точных дат не называют.
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