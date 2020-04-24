Рассчитано влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Специалисты сравнили данные по пациентам с COVID-19 в Италии со шкалой, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, которая используется для расчета того, сколько лет жизни люди теряют
Исследователи установили, что мужчины, умиравшие от COVID-19, теряли в среднем 13 лет жизни, у женщин продолжительность жизни сокращалась на 11 лет.
«В то время как СМИ сосредоточили свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса», — написал один из авторов исследования, сотрудник Университета Глазго Дэвид Макаллистер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.