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06:52 (мск), источник: РИА Новости

Рассчитано влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ученые из национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Глазго и Эдинбурга обнаружили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на десять лет. Исследование опубликовано на ресурсе Wellcome Open Research.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:31 MSK, 24.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 708 885+80 358
Скончалось190 858+7 434
Выздоровело738 486
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Специалисты сравнили данные по пациентам с COVID-19 в Италии со шкалой, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, которая используется для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за болезней.

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Исследователи установили, что мужчины, умиравшие от COVID-19, теряли в среднем 13 лет жизни, у женщин продолжительность жизни сокращалась на 11 лет.

«В то время как СМИ сосредоточили свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса», — написал один из авторов исследования, сотрудник Университета Глазго Дэвид Макаллистер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

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