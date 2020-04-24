10:33 (мск), источник: BBC News Русская служба
Группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новую песню
Британская
Сэр Мик Джаггер поет строчки, которые можно перевести, как «жизнь была прекрасна, но теперь мы все в локдауне / Я будто призрак, живущий в городе-призраке».
В заявлении группы говорится, что песню начали записывать еще год назад, но закончили работать над ней уже в условиях изоляции.
В клипе на песню можно увидеть опустевший Лондон и другие города.
Последний новый альбом Rolling Stones под названием A Bigger Bang вышел в 2005 году.
«Да, прошло очень много времени. И для меня лично одна из проблем в том, что хочется, чтобы материал был очень хорошим», — сказал Джаггер в интервью Apple Music.
«Я очень строго отношусь к себе. Если я
Музыкант сказал, что надеется записать еще несколько песен в изоляции и признал, что группа пока не понимает, когда сможет продолжить мировое турне.
«Мы не знаем, когда снова состоится футбольный матч. Мы не знаем, когда снова будут концерты», — сказал он.