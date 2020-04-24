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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Врач посоветовал «гладкие» прически на время коронавируса

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На время пандемии COVID-19 следует отдавать предпочтение «гладким прическам,» чтобы волосы, на которых может быть вирус, не касались лица, считает начальник санитарно-эпидемиологического отдела Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского Игорь Юрьев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 710 238+79 460
Скончалось190 890+7 401
Выздоровело743 151+28 956
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Источник: РИА Новости

«Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования», — приводится его совет в последнем номере издаваемой госпиталем «Военно-медицинской газеты».

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Также Юрьев советует не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия, чаще проветривать помещения, не пользоваться общими полотенцами.

Среди других советов врача: мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи, а после возвращения с улицы домой — вымыть не только руки, но и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.

В людных местах и транспорте Юрьев советует надевать одноразовую медицинскую маску.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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