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10:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт принцип действия рабочих пропусков в российских регионах

Пропуска, оформленные жителями российских регионов для выхода на работу, будут действовать 12 часов — они предназначены для тех, кому нужны эпизодические поездки.

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Принцип работы пропусков раскрыл замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, передает РБК.

Для оформления постоянного пропуска заявку должен подавать работодатель, он должен указать СНИЛС сотрудников. Корректность данных будет проверять Пенсионный фонд.

22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему пропусков на все регионы России. По его мнению, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его. В тот же день на сайте Минкомсвязи появилась информация о внедрении цифровых пропусков в 21 регионе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос внедрения пропусков в регионах находится в компетенции правительственного штаба, а не Кремля.

Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в Москве
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:40 MSK, 24.04
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