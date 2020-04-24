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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Названы главные ошибки людей во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ученые Принстонского университета назвали главные поведенческие ошибки, затрудняющие борьбу с пандемией коронавируса. Результаты исследования опубликованы на сайте EurekAlert!.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 710 238+79 460
Скончалось190 890+7 401
Выздоровело743 151+28 956
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Источник: РИА Новости

По мнению авторов, многие люди переключают все свое внимание на COVID-19, пренебрегая сном, физическими упражнениями или общением с людьми.

Самоизоляция в период пандемии способна вызвать обострение хронических заболеваний психики, предупреждают ученые. В связи с этим они рекомендуют поддерживать дома здоровую обстановку и уделять внимание возникающим тревогам.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Еще одной ошибкой является неправильная интерпретация статистических данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией. Некоторые сообщения о снижении или увеличении числа зараженных могут вызвать ложное чувство улучшения ситуации или, наоборот, тревогу.

Затрудняют борьбу с коронавирусом укоренившиеся социальные нормы. Так, у некоторых национальностей принято часто прикасаться к собеседнику, обнимать и целовать его. По мнению ученых, решить эту проблему могут лозунги и изображения, напоминающие о важности социального дистанцирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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