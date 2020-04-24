11:16 (мск), источник: РИА Новости
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, обозначив его как «коронавирусные пальцы», сообщает USA Today.
Специалисты описывают данный признак заболевания как поражения пальцев ног синего или пурпурного цвета. По словам инфекциониста из Университета Пенсильвании Эббинг Лаутенбах, пятна обычно сопровождаются жжением и болезненными ощущениями при их касании.
По словам ученых, такое проявление инфекции встречается как у тяжелых больных с острым респираторным
Лаутенбах считает, что посинение пальцев может быть либо локальной воспалительной реакцией на инфекцию, либо проявлением закупорки сосудов. Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс отмечает, что подобные симптомы встречаются у больных с тяжелой формой гриппа или вирусной пневмонией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.