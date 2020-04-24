Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Сегодня ели перловку голую»Как живут россияне, потерявшие работу из-за коронавируса
Фоторепортажи
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
20Самые удивительные места на Земле
11:16 (мск), источник: РИА Новости

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, обозначив его как «коронавирусные пальцы», сообщает USA Today.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 716 917+77 674
Скончалось190 985+7 165
Выздоровело744 580+28 846
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

Специалисты описывают данный признак заболевания как поражения пальцев ног синего или пурпурного цвета. По словам инфекциониста из Университета Пенсильвании Эббинг Лаутенбах, пятна обычно сопровождаются жжением и болезненными ощущениями при их касании.

Читайте также
Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма

По словам ученых, такое проявление инфекции встречается как у тяжелых больных с острым респираторным дистресс-синдромом, так и у молодых пациентов, включая детей, при бессимптомном протекании болезни. При этом признак появляется на самых ранних стадиях заболевания, когда тест может давать отрицательный результат.

Лаутенбах считает, что посинение пальцев может быть либо локальной воспалительной реакцией на инфекцию, либо проявлением закупорки сосудов. Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс отмечает, что подобные симптомы встречаются у больных с тяжелой формой гриппа или вирусной пневмонией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:20 MSK, 24.04
 В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19
Ученые обнаружили, что кофе меняет чувство вкуса
В России выявили 5849 заразившихся коронавирусом за сутки
Спрогнозированы сроки исчерпания денежных резервов России
Умерла создатель конфет «Птичье молоко»
Ученые назвали главные поведенческие ошибки во время пандемии
В японском городе женщин попросили не ходить за покупками
Врач назвал условия достижения плато по заболеваемости COVID-19
Здоровье
Определен самый полезный способ варить кофе Фильтрованный кофе, в отличие от нефильтрованного, не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Hi-Tech
Подозрительно низкие цены: что происходит на AliExpress Время выгодных покупок
Авто
Водителям придется ездить по пропускам в 21 регионе России Московское решение борьбы с коронавирусом будет постепенно распространяться по стране
Кино
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде Марта Тимофеева снимется в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»
Новости партнеров
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Сын Понаровской протянет еще недели три
Набиуллина ответила на предложение раздать жителям РФ по 20 000 рублей
Коронавирус пришел за Винокуром
Популярные темы на «Детях»
Умеющая любить и прощать – 2 359
Не остаётся дома одна. Много букв) 188
Будет ли дистанционное образование и дальше, с сентября? 124
Быстрый вопрос-просто интересно 102
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Панику вокруг коронавируса раздувают неспроста
Лолита попала в психбольницу
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь