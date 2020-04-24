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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит девушка с натуральными ресницами разного цвета (фото)

Уникальная внешность.

Пользовательница Reddit с ником curtaincup опубликовала на ресурсе свое фото, которое отчетливо показывает ее особенность. Дело в том, что с рождения девушка обладает необычной внешностью — естественным образом ее ресницы и волосы разделены на два цвета. На правой стороне у нее белые ресницы и светлые волосы, а на левой — темные.

В комментариях девушка пояснила, что ее брови также отличаются друг от друга, но из-за необычного контраста она предпочитает красить их в один цвет.

Curtaincup уточнила, что такое цветовое разделение касается только волос на голове и не распространяется на другие части тела. Кроме того, переход цвета на волосах не является ровным — спереди кажется будто вся голова темная, а светлые пряди идут отдельными локонами и особо заметны в районе уха.

Екатерина Гура

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