16:47 (мск), источник: ТАСС
Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России сейчас развивается в «позитивном направлении», считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Безусловно, эта ситуация развивается в позитивном направлении на сегодняшний день», — сказала она на заседании президиума совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией.
«На сегодняшний день зарегистрировано 355 эпидемических очагов», — сказала она.
По ее словам, за последнюю неделю доля пациентов с коронавирусом, у которых нет видимых симптомов, увеличилась до 52%.
«В структуре заболевших за последнюю неделю четко прослеживается тенденция к увеличению удельного веса людей с бессимптомным течением инфекции или, можно сказать, инфицированных, но не больных», — сказала Попова.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.