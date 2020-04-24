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16:47 (мск), источник: ТАСС

Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России сейчас развивается в «позитивном направлении», считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 735 117+76 730
Скончалось192 019+6 585
Выздоровело751 501+29 128
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Источник: AP 2020

«Безусловно, эта ситуация развивается в позитивном направлении на сегодняшний день», — сказала она на заседании президиума совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией.

Как сообщила Попова, специалисты зафиксировали в России на данный момент 355 очагов коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день зарегистрировано 355 эпидемических очагов», — сказала она.

По ее словам, за последнюю неделю доля пациентов с коронавирусом, у которых нет видимых симптомов, увеличилась до 52%.

«В структуре заболевших за последнюю неделю четко прослеживается тенденция к увеличению удельного веса людей с бессимптомным течением инфекции или, можно сказать, инфицированных, но не больных», — сказала Попова.

О ситуации с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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