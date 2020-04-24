Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников

Академик также сообщил, что вторая волна COVID-19 может наступить в России во время сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Однако, по его словам, число заболевших будет ниже, потому что у части населения будут антитела к коронавирусу.
«Поэтому говорить о значительном количестве тяжелых случаев течения заболевания в данный период вряд ли придется, поскольку именно начало любой эпидемии всегда наиболее ярко выраженное и тяжелое», — рассказал господин Акимкин.
Специалист также отметил, что со временем будут делать все больше тестов. Благодаря этому будут обнаруживать больше людей, у которых нет явно выраженных симптомов, и их будут изолировать.
Напомним, Россия выходит в десятку стран по числу заболевших коронавирусом, за все время выявлено более 68 тыс. случаев. Для борьбы с COVID-19 весь апрель объявлен нерабочим, люди должны выходить из дома только по уважительной причине. Президент России Владимир Путин объявит о дальнейшем режиме в течение недели. СПЧ предлагает сделать послабления на майские праздники, поскольку некоторым людям, например, нужно на картошку. Власти Москвы, где больше всего заболевших, не планируют смягчать ограничения.