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14:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников

Пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить после майских праздников, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в интервью «Медицинскому вестнику». После этого ежедневный прирост пойдет на спад. Более явно это проявится в июне-июле.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 729 274+79 594
Скончалось191 614+6 971
Выздоровело748 876+27 345
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Источник: РИА "Новости"

Академик также сообщил, что вторая волна COVID-19 может наступить в России во время сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Однако, по его словам, число заболевших будет ниже, потому что у части населения будут антитела к коронавирусу.

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«Поэтому говорить о значительном количестве тяжелых случаев течения заболевания в данный период вряд ли придется, поскольку именно начало любой эпидемии всегда наиболее ярко выраженное и тяжелое», — рассказал господин Акимкин.

Специалист также отметил, что со временем будут делать все больше тестов. Благодаря этому будут обнаруживать больше людей, у которых нет явно выраженных симптомов, и их будут изолировать.

Напомним, Россия выходит в десятку стран по числу заболевших коронавирусом, за все время выявлено более 68 тыс. случаев. Для борьбы с COVID-19 весь апрель объявлен нерабочим, люди должны выходить из дома только по уважительной причине. Президент России Владимир Путин объявит о дальнейшем режиме в течение недели. СПЧ предлагает сделать послабления на майские праздники, поскольку некоторым людям, например, нужно на картошку. Власти Москвы, где больше всего заболевших, не планируют смягчать ограничения.

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