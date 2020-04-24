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15:16 (мск), источник: Газета.Ру

Вирусологи спрогнозировали вторую волну коронавируса в России

В России прогнозируется вторая волна коронавирусной инфекции.

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Источник: РИА "Новости"

Как рассказали вирусологи «Газете.Ru», такой сценарий наиболее вероятен, поскольку вакцина от COVID-19 пока не разработана и ожидать ее в ближайшее время не стоит. Вместе с тем у новых заразившихся болезнь будет протекать в более легкой форме. При этом те, кто уже переболел, осенью не заразятся — иммунитет у них сохранится на несколько лет.

Осенью Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

«Нет никаких фундаментальных причин, чтобы повторная волна была хуже, однако мы сейчас мало знаем о бессимптомной циркуляции вируса, чтобы прогнозировать, что будет осенью», — подчеркнул он.

Чтобы говорить об осенней эпидемии, важно понаблюдать за тем, как вирус будет распространятся летом. Ученым пока неизвестно, сойдет ли COVID-19 на «нет» в теплое время.

«Вторая волна — это вполне вероятный сценарий, однако ее тяжесть предсказать невозможно», — подчеркнул Лукашев.

Он добавил, что те, кто переболеет COVID-19 в открытой форме сейчас, осенью не заразятся — иммунитет выработается на несколько лет.

Вторая волна может быть намного хуже. Однако мы точно не знаем, сколько у нас бессимптомных случаев. Более того, вирус не мутирует настолько быстро, чтобы измениться к осени.
Александр Лукашев
директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского, доктор медицинских наук, профессор РАН

Президент НМИЦ ДГОИ им. Рогачева Александр Румянцев также не исключил второй волны коронавируса.

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«Вирус меняет свою кинетику, пассируясь (изменяясь, — “Газета.Ru”) на людях разных рас, национальностей. Вот в Китае, к примеру, зафиксирована новая вспышка в районе Харбина. Сейчас они будут выяснять, уханьский ли этот вирус или он уже изменил кинетику и является новым, занесенным из европейской части России или других стран», — отметил эксперт.

Пока не изобретут вакцину, будут фиксироваться такие вспышки — по аналогии с гриппом. По мнению Румянцева, после мутации коронавирус, скорее всего, будет протекать как респираторная-вирусная инфекция.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал газете «Комсомольская правда», насколько вероятна вторая волна коронавирусной инфекции.

По его мнению, вирус пришел в мир надолго и для настоящей борьбы с ним необходима вакцина.

«Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный», — подчеркнул Альштейн.

Об этом заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» и директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов .

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По его прогнозу, к лету заболеваемость инфекцией снизится, но необязательно полностью остановится. Викулов считает, что на сроки распространения инфекции будут влиять эпидемиологические, организационные, медицинские и экономические факторы. Так, большое значение будут иметь новая система тестирования и разумное применение лекарств.

Тем временем девять вакцин против коронавируса, разработанных в России, попали в список перспективных препаратов Всемирной организации здравоохранения.

Шесть из девяти российских вакцин, попавших в список ВОЗ, были разработаны в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Один из препаратов, представленных новосибирскими учеными, был создан на платформе вакцины против вируса Эбола, а также живая векторная вакцина на основе вируса кори, рекомбинантная интраназальная вакцина на основе вируса гриппа А и векторная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита.

Еще две вакцины из списка разработала компания БИОКАД. В создании одного из препаратов принимали участие сотрудники ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». Девятую вакцину из списка ВОЗ, созданную на основе рекомбинантного белка и наночастиц, разработали в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.

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