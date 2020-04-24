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16:40 (мск), источник: РИА Новости

Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо, грядущие праздники необходимо провести, соблюдая все существующие из-за коронавируса требования.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 735 117+76 730
Скончалось192 019+6 585
Выздоровело751 501+29 128
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Источник: РИА Новости

«Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть. Это очевидно. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета, кадры которого были показаны в эфире «России 24».

По ее словам, грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день.

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