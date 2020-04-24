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21:58 (мск), источник: ТАСС

В РПЦ считают уместным изобразить первых лиц РФ и Сталина в главном храме Вооруженных сил

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви считает уместными мозаики с изображением первых лиц государства и Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал ТАСС в пятницу председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

Источник: РИА "Новости"

«Да, правда, в композиции “Бескровное присоединение Крыма” изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. А композиция “Парад Победы” создавалась аутентично — по фотографии. На ней в кадре на заднем плане верховный главнокомандующий советской армией в 1941—1945 годы Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы», — сообщил он.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот». Ранее в СМИ появились сообщения о том, что храм украсят мозаикой с портретом главы государства Владимира Путина и Иосифа Сталина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил журналистам, что не знаком с планами внутреннего убранства храма и не знает, насколько эта информация соответствует действительности.

Председатель экспертного совета сказал ТАСС, что первые лица государства изображены в мозаике о воссоединении Крыма с Россией, так как в 2014 году за этим стояли «определенные лица, взявшие на себя очень непростое политическое решение, которое будет, может быть, еще кем-то обсуждаться». «Но это было решение народа Крыма, и наши руководители его поддержали, тем самым выполнив эту волю. Поэтому среди народа они изображены», — добавил протоиерей.

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Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщил ТАСС, что сюжетные изображения армий допустимы в храмовом зодчестве. «С точки зрения, согласуется ли с канонами Русской православной церкви — дело в том, что в этом храме есть сюжетные моменты, когда изображают воинов Великой отечественной войны, воинов 1812 года, партизан. Это, в принципе, вещь допустимая», — сказал он ТАСС.

Изображение Сталина в храме

По словам протоиерея Леонида Калинина, не все члены экспертного совета РПЦ согласны с тем, что в храме уместно изображение Сталина. «Не всем это нравится, в том числе и членам художественного совета не всем нравится, может быть, у многих родственники репрессированы были несправедливо, в том числе и у меня. Но из истории страницу эту вырвать мы не можем и не отдать память тому человеку, который во многом служил этой Победе, мы тоже не можем. Поэтому скрепя сердце мы это сделали», — добавил протоиерей.

Калинин считает, что невозможно избежать присутствия Сталина в изображении Парада Победы 1945 года. «Он был верховным главнокомандующим в 1941—1945 годах, как мы его можем выкинуть, если речь идет о Параде Победы? Можно было не делать Парад Победы. Но в воинском храме, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, Парад Победы необходим, поэтому и Сталин там — вынужденно, может быть», — заключил он в беседе с ТАСС.

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