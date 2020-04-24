17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Раскрыт секрет «тайного» супервулкана в Андах
Под вулканическим комплексом
В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые из Уппсальского университета, возможно, разгадали загадку «тайного» супервулкана.
По данным исследователей, в магматическом резервуаре содержится 500 тысяч кубических километров расплавленной и полурасплавленной магмы. Магматическая камера настолько огромна, что в ней могут поместиться 10 островов
Чтобы понять, почему извержения закончились, но магма не застывает, ученые изучили образцы лавы, которые были выброшены из резервуара во время незначительных извержений. Ее химический состав может много рассказать о невидимых процессах, протекающих под плато.
Как показал анализ, лава поступала и продолжает поступать в резервуар прямо из земных недр, постоянно подпитывая вулканы в Центральных Андах и сохраняя их «живыми».
Анна Лысенко