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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Раскрыт секрет «тайного» супервулкана в Андах

Под вулканическим комплексом Альтиплано-Пуна в Андах находится гигантский резервуар расплавленной магмы. В течение нескольких миллионов лет она не затвердевает, но и не извергается, что очень озадачивает современных геологов.

В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые из Уппсальского университета, возможно, разгадали загадку «тайного» супервулкана.

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Вулканический комплекс Альтиплано-Пуна

По данным исследователей, в магматическом резервуаре содержится 500 тысяч кубических километров расплавленной и полурасплавленной магмы. Магматическая камера настолько огромна, что в ней могут поместиться 10 островов Гран-Канария. Последнее крупное извержение в Альтиплано-Пуна произошло 4 миллиона лет назад, положив конец целой серии «суперизвержений».

Чтобы понять, почему извержения закончились, но магма не застывает, ученые изучили образцы лавы, которые были выброшены из резервуара во время незначительных извержений. Ее химический состав может много рассказать о невидимых процессах, протекающих под плато.

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Гейзер в Боливии, вулканический комплекс Альтиплано-Пуна

Как показал анализ, лава поступала и продолжает поступать в резервуар прямо из земных недр, постоянно подпитывая вулканы в Центральных Андах и сохраняя их «живыми».

Анна Лысенко

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