17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Волны в Мексике стали светиться во время карантина (фото)
Невероятное зрелище.
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Невероятное зрелище.
Вода на пляжах Акапулько, популярного курорта на тихоокеанском побережье Мексики, стала светиться ночью.
Биолюминесценцию здесь заметили впервые за 60 лет — сказалось отсутствие отдыхающих во время карантина. Такое свечение — результат химических реакций, вызванных микроорганизмами в воде.
Ранее вспышка численности морских динофлагеллят заставила светиться и побережье Калифорнии.
Анна Лысенко