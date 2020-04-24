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17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Волны в Мексике стали светиться во время карантина (фото)

Невероятное зрелище.

Вода на пляжах Акапулько, популярного курорта на тихоокеанском побережье Мексики, стала светиться ночью.

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Биолюминесценцию здесь заметили впервые за 60 лет — сказалось отсутствие отдыхающих во время карантина. Такое свечение — результат химических реакций, вызванных микроорганизмами в воде.

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Ранее вспышка численности морских динофлагеллят заставила светиться и побережье Калифорнии.

Анна Лысенко

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