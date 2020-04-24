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19:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать

На пресс-конференции в четверг президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь как один из методов лечения коронавируса. Эксперты говорят, что его советы могут привести к летальным исходам. Производители и регулирующие органы также заявили, что употреблять чистящие средства внутрь крайне опасно.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
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Источник: GETTY IMAGES

Попадание дезинфицирующего средства в организм может привести к отравлению и смерти, но никак не поможет в лечении, предупреждают врачи.

Дональд Трамп также предложил подумать об использовании для лечения ультрафиолетового излучения, но оно опасно для кожи.

Производители средств бытовой химии призвали ни в коем случае не употреблять их продукты внутрь.

Что сказал Трамп?

На пресс-конференции в четверг Уильям Брайан, директор отдела научных исследований в министерстве внутренней безопасности США, рассказал о том, что солнечный свет и дезинфицирующие средства, в том числе спирт и отбеливатель, быстро и эффективно уничтожают коронавирус на поверхностях.

Пресс-конференция в Белом доме 23 апреля | Источник: GETTY IMAGES

После него микрофон взял президент. Он предложил протестировать нестандартную терапию — облучение внутренних органов больного светом или ультрафиолетовыми лучами.

Затем он предположил, что победить вирус можно и с помощью инъекции дезинфицирующими средствами — или как-то иначе употребляя их внутрь.

«Я не доктор. Но у меня все хорошо вот здесь» — сказал Трамп, указывая на голову.

Что говорят врачи?

У избыточного ультрафиолетового облучения могут быть опасные последствия для кожи, а употребление антисептика, изопропилового спирта или хлорного отбеливателя внутрь смертельно опасно, предупреждают врачи.

«Для легких ничего хуже, чем вдыхание хлорного отбеливателя, быть не может, — заявил агентству Блумберг пульмонолог Джон Балмс. — Дыхательные пути и легкие не выдержат воздействия дезинфицирующего средства даже в виде аэрозоля».

Отбеливатель или изопропиловый спирт не безопасны даже в сильно разведенном виде. Эта идея совершенно абсурдна.
Джон Балмс
пульмонолог

На этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, что с начала пандемии в стране резко увеличилось число жалоб на отравление дезинфирующими средствами. Врачи в очередной раз предупредили американцев об опасности употребления таких средств.

Коммерческие компании часто предпочитают не вступать в публичную полемику с Дональдом Трампом, но в данном случае производители дезинфицирующих средств не остались в стороне и призвали не употреблять их изделия вовнутрь.

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«Наши дезинфицирующие и гигиенические средства следует использовать строго по назначению и согласно инструкции», — предупреждает британская компания Reckitt Benckiser, которой принадлежат популярные в Америке марки чистящих средств Lysol and Dettol.

Трамп уже не первый раз пытается давать советы в области медицины: ранее он предлагал лечиться от Covid-19 с помощью гидроксихлорохина — средства, производного от хлорохина, который используется в борьбе с малярией. Всемирная организация здравоохранения не одобряет использование этого препарата в борьбе с вирусом; доказательств его эффективности против коронавирусной инфекции нет.

Более того, в пятницу американское Управление пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) выпустило специальное разъяснение, что препараты хлорохин и гидроксихлорохин не должны прописываться пациентам с Covid-19 иначе как в условиях стационара. Применение их в больничных условиях для лечения или клинических испытаний ведомство ранее разрешило в виде исключения. Как отмечается, эти средства имеют серьезные побочные эффекты в виде нарушения сердечного ритма, поэтому их применение возможно только в стационаре под постоянным наблюдением медперсонала.

«Президент Трамп неоднократно говорил, что относительно лечения коронавируса американцы должны консультироваться с врачами. Эту мысль он акцентировал и во вчерашнем брифинге», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

«СМИ безответственно вырывают слова президента Трампа из контекста и выносят негатив в заголовки — оставим это им», — добавила она.

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