19:02 (мск), источник: BBC News Русская служба
Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать
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Попадание дезинфицирующего средства в организм может привести к отравлению и смерти, но никак не поможет в лечении, предупреждают врачи.
Дональд Трамп также предложил подумать об использовании для лечения ультрафиолетового излучения, но оно опасно для кожи.
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После него микрофон взял президент. Он предложил протестировать нестандартную терапию — облучение внутренних органов больного светом или ультрафиолетовыми лучами.
«Я не доктор. Но у меня все хорошо вот здесь» — сказал Трамп, указывая на голову.
У избыточного ультрафиолетового облучения могут быть опасные последствия для кожи, а употребление антисептика, изопропилового спирта или хлорного отбеливателя внутрь смертельно опасно, предупреждают врачи.
«Для легких ничего хуже, чем вдыхание хлорного отбеливателя, быть не может, — заявил агентству Блумберг пульмонолог Джон Балмс. — Дыхательные пути и легкие не выдержат воздействия дезинфицирующего средства даже в виде аэрозоля».
Отбеливатель или изопропиловый спирт не безопасны даже в сильно разведенном виде. Эта идея совершенно абсурдна.
На этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, что с начала пандемии в стране резко увеличилось число жалоб на отравление дезинфирующими средствами. Врачи в очередной раз предупредили американцев об опасности употребления таких средств.
Коммерческие компании часто предпочитают не вступать в публичную полемику с Дональдом Трампом, но в данном случае производители дезинфицирующих средств не остались в стороне и призвали не употреблять их изделия вовнутрь.
«Наши дезинфицирующие и гигиенические средства следует использовать строго по назначению и согласно инструкции», — предупреждает британская компания Reckitt Benckiser, которой принадлежат популярные в Америке марки чистящих средств Lysol and Dettol.
Трамп уже не первый раз пытается давать советы в области медицины: ранее он предлагал лечиться от Covid-19 с помощью гидроксихлорохина — средства, производного от хлорохина, который используется в борьбе с малярией. Всемирная организация здравоохранения не одобряет использование этого препарата в борьбе с вирусом; доказательств его эффективности против коронавирусной инфекции нет.
Более того, в пятницу американское Управление пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) выпустило специальное разъяснение, что препараты хлорохин и гидроксихлорохин не должны прописываться пациентам с Covid-19 иначе как в условиях стационара. Применение их в больничных условиях для лечения или клинических испытаний ведомство ранее разрешило в виде исключения. Как отмечается, эти средства имеют серьезные побочные эффекты в виде нарушения сердечного ритма, поэтому их применение возможно только в стационаре под постоянным наблюдением медперсонала.
«Президент Трамп неоднократно говорил, что относительно лечения коронавируса американцы должны консультироваться с врачами. Эту мысль он акцентировал и во вчерашнем брифинге», — заявила
«СМИ безответственно вырывают слова президента Трампа из контекста и выносят негатив в заголовки — оставим это им», — добавила она.