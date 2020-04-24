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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Инженеры NASA за месяц создали собственный аппарат ИВЛ

Он дешевле и легче в производстве, чем обычные.

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В связи с пандемией коронавируса многие производства из разных областей переориентировались на актуальные нужды, например, производство масок и защитных костюмов для медиков.

Изменения коснулись и лаборатории реактивного движения NASA: инженеры, ранее работавшие над космическим оборудованием, применили все свои знания и силы для создания нового аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для помощи пациентам с коронавирусом.

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Для того, чтобы создать рабочий прототип, у специалистов ушло 37 дней. Аппарат, получивший название VITAL, отличается от обычного своей портативностью, легкостью производства и более низкой ценой. Однако заменить полноценный ИВЛ, рассчитанный на много лет работы, он не сможет — инженеры ставили перед собой задачу создать простой и легкий аппарат для экстренной помощи пациентам, и совсем не собирались конкурировать с производителями медицинского оборудования.

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Заявку на массовое производства новой модели инженеры отправили правительству США. Предполагается, что ее должны одобрить в экстренном порядке в течение 48 часов.

Замглавы инженерной лаборатории NASA в Пасадене Дэйв Галлахер оценил стоимость производства VITAL в 2−3 тысячи долларов. Недорогой стандартный аппарат ИВЛ при этом стоит около 16 тысяч долларов.

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«Космический» аппарат VITAL уже прошел все необходимые испытания. Космическое агентство предлагает производителям и бесплатную лицензию, чтобы оборудование можно было производить не только в США, но и по всему миру.

Екатерина Гура

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