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21:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля

В России спрогнозировали пик и вторую волну заражений, в Италии определили влияние коронавируса на продолжительность жизни, а в США узнали, каких температур боится SARS-CoV-2.

Коронавирус COVID-19
21:14 (мск)Попова заявила, что власти могут ужесточить имеющиеся ограничения контактов граждан
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 766 562+84 337
Скончалось194 454+7 124
Выздоровело762 196+29 549
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Владелец магазина Y Que Trading Post в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе Билл Уайетт в маске Дональда Трампа. Уайетт перепрофилировал свой бизнес по производску футболок на производство защитныйх масок. По словам Уайетта маски с с изображением героев нашумевшего сериала «Король тигров» являются бестселлерами | Источник: AFP 2020

В России снова ускорился прирост заболевших

В России выявили за последние сутки 5849 заболевших COVID-19. Прирост заболевших снова ускорился — накануне оперштаб отчитался о 4774 новых случаях заражения коронавирусом после прироста в 5236 пациентов днем ранее. Число заразившихся коронавирусом в России с начала эпидемии выросло до 68 622 человек.

Рассчитано влияние коронавируса на продолжительность жизни

Европейские ученые обнаружили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на десять лет. Специалисты сравнили данные по пациентам с COVID-19 в Италии со шкалой, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, которая используется для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за болезней.

Мужчина сортирует товары в магазине, готовя его к открытию. Большинство магазинов Праги откроется в понедельник, 27 апреля | Источник: AP 2020

Вирусологи спрогнозировали вторую волну коронавируса в России

В России прогнозируется вторая волна коронавирусной инфекции. Такой сценарий наиболее вероятен, поскольку вакцина от COVID-19 пока не разработана и ожидать ее в ближайшее время не стоит. Вместе с тем у новых заразившихся болезнь будет протекать в более легкой форме.

Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19

Пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить после майских праздников, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. После этого ежедневный прирост пойдет на спад. Более явно это проявится в июне-июле.

Беженцы, хаос и Рамадан дома

Пандемия коронавируса пришла в страны Ближнего Востока, ослабленные внутренними противоречиями, гражданскими войнами, наплывом беженцев, падением цен на нефть, бедностью и недовольством населения. Эпидемия добавит проблем главной горячей точке планеты, и без того измученной конфликтами и экономическими кризисами.

Питрик ван дер Люббе машет рукой из люльки крана своему 88-летнему отцу Хенку в доме престарелых Ханепрай в Гауда, Нидерланды. Они не виделись более 4 недель. Кран был предоставлен бесплатно, чтобы члены семьи могли видеть своих близких в изоляции из-за коронавируса | Источник: AP 2020

«Роллинг Стоунз» впервые за восемь лет выпустили новую песню

Британская рок-группа «Роллинг Стоунз» впервые с 2012 года выпустила новый сингл. Композиция Living In A Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») отсылает к пандемии коронавируса, а записана была в условиях карантина в Британии.

Названы главные ошибки людей во время пандемии коронавируса

Самоизоляция в период пандемии способна вызвать обострение хронических заболеваний психики, предупреждают ученые. В связи с этим они рекомендуют поддерживать дома здоровую обстановку и уделять внимание возникающим тревогам.

Россияне стали чаще закрывать кредиты досрочно

В марте количество погашенных досрочно потребительских кредитов заметно выросло. Россияне стараются избавиться от долгов на фоне экономической нестабильности в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Ранее журналисты выяснили, с какими проблемами могут столкнуться заёмщики при досрочном погашении кредита.

Министр экономического развития Максим Решетников сегодня заявил, что текущие ограничения из-за пандемии коронавируса приводят к потерям в российской экономике в 100 млрд рублей в день.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора:

Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить.
Эльвира Набиуллина
глава ЦБ РФ (цитата по ТАСС)

Ученые установили, что COVID-19 хуже приспособлен к теплу

Американские ученые установили, что коронавирус COVID-19 менее устойчив в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, заявил в ночь на пятницу президент США Дональд Трамп.

Также президент США предложил изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь как один из методов лечения коронавируса. Эксперты говорят, что его советы могут привести к летальным исходам. Врачи в ужасе и просят не слушать Трампа.

Несмотря на то, что США занимают первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом, в некоторых штатах решили смягчить карантин. Власти Флориды в середине апреля заявили об открытии местных пляжей, и обрадованные люди ринулись массово загорать и купаться. Чтобы повысить сознательность граждан и напомнить им о мерах безопасности на воде, активисты наняли актеров, которые теперь прогуливаются по пляжам в костюме смерти с косой.

Источник: instagram/jkroik

Американка рассказала, как советское воспитание помогло ей во время пандемии

Иллюстратор издания The New Yorker Дженни Кройк родилась в Санкт-Петербурге, но уже много лет живет в США. Ее мама — русская, а потому воспитывала Дженни в соответствии с советскими правилами.

Российские футболисты поблагодарили врачей

Пресс-служба сборной России выложила видео, на котором игроки аплодируют работникам медицины. «Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» — сказано в сообщении твиттера сборной.

Анна Лысенко

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