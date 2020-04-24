Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля

В России выявили за последние сутки 5849 заболевших COVID-19. Прирост заболевших снова ускорился — накануне оперштаб отчитался о 4774 новых случаях заражения коронавирусом после прироста в 5236 пациентов днем ранее. Число заразившихся коронавирусом в России с начала эпидемии выросло до 68 622 человек.
Европейские ученые обнаружили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на десять лет. Специалисты сравнили данные по пациентам с COVID-19 в Италии со шкалой, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, которая используется для расчета того, сколько лет жизни люди теряют
В России прогнозируется вторая волна коронавирусной инфекции. Такой сценарий наиболее вероятен, поскольку вакцина от COVID-19 пока не разработана и ожидать ее в ближайшее время не стоит. Вместе с тем у новых заразившихся болезнь будет протекать в более легкой форме.
Пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить после майских праздников, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. После этого ежедневный прирост пойдет на спад. Более явно это проявится в
Пандемия коронавируса пришла в страны Ближнего Востока, ослабленные внутренними противоречиями, гражданскими войнами, наплывом беженцев, падением цен на нефть, бедностью и недовольством населения. Эпидемия добавит проблем главной горячей точке планеты, и без того измученной конфликтами и экономическими кризисами.
Британская
Самоизоляция в период пандемии способна вызвать обострение хронических заболеваний психики, предупреждают ученые. В связи с этим они рекомендуют поддерживать дома здоровую обстановку и уделять внимание возникающим тревогам.
В марте количество погашенных досрочно потребительских кредитов заметно выросло. Россияне стараются избавиться от долгов на фоне экономической нестабильности в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Ранее журналисты выяснили, с какими проблемами могут столкнуться заёмщики при досрочном погашении кредита.
Министр экономического развития Максим Решетников сегодня заявил, что текущие ограничения
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила на
Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело
что-токупить.
Американские ученые установили, что коронавирус COVID-19 менее устойчив в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, заявил в ночь на пятницу президент США Дональд Трамп.
Также президент США предложил изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь как один из методов лечения коронавируса. Эксперты говорят, что его советы могут привести к летальным исходам. Врачи в ужасе и просят не слушать Трампа.
Несмотря на то, что США занимают первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом, в некоторых штатах решили смягчить карантин. Власти Флориды в середине апреля заявили об открытии местных пляжей, и обрадованные люди ринулись массово загорать и купаться. Чтобы повысить сознательность граждан и напомнить им о мерах безопасности на воде, активисты наняли актеров, которые теперь прогуливаются по пляжам в костюме смерти с косой.
Иллюстратор издания The New Yorker Дженни Кройк родилась в
Анна Лысенко