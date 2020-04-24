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20:11 (мск), источник: Известия

Голикова заявила об усталости населения от ограничений из-за COVID-19

Население России устало от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность их ослабления. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами в пятницу, 24 апреля.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 761 121+90 097
Скончалось193 671+7 299
Выздоровело760 047+29 837
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Источник: Известия

«Мы уже месяц живем в ситуации ограничений», — сказала она.

Также Голикова отметила, что в центральном регионе России, в первую очередь в Москве и Подмосковье, система здравоохранения работает с напряжением. «С большим напряжением работают наши доктора», — подчеркнула она.

По словам вице-премьера, за минувшую неделю число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло более чем в два раза. Однако распространение инфекции у людей старше 65 лет удалось сдержать.

Для предотвращения распространения коронавируса период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим в России. Функционируют только некоторые сферы, среди которых магазины, продающие товары первой необходимости, аптеки, зоотовары, больницы.

С вечера 29 марта в Москве и области действует обязательный режим домашней самоизоляции для всех граждан. Также гражданам в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м друг от друга и избегать скопления группами.

С 15 апреля для передвижения на любом виде транспорта в столичном регионе ввели цифровые пропуска. Нарушителям грозят штрафы.

За прошедшие сутки в России выявили 5849 случаев коронавируса, общее число заразившихся по стране составило 68 622 человек. Москва и область по-прежнему остаются лидерами по количеству новых случаев заражения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил 24 апреля о необходимости дополнительно искать врачей для лечения больных с коронавирусом. По его словам, в Подмосковье с начала эпидемии зарегистрировали 7889 случаев заражения этой инфекцией.

Накануне о перегрузке системы здравоохранения заявили и в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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