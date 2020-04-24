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20:56 (мск), источник: РИА Новости

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 766 562+84 337
Скончалось194 454+7 124
Выздоровело762 196+29 549
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Источник: РИА Новости

В свою очередь, замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов уточнил, что выход из самоизоляции должен быть поэтапным и максимально осторожным. Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.

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Как сообщила на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня понятно, что в ближайшем будущем снять введенные ограничения не получится.

Она пояснила, что Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, о возврате к нормальной жизни можно говорить как минимум после третьего.

«Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли», — добавила глава Роспотребнадзора.

Татьяна Голикова сообщила вирусологам и эпидемиологам, которые принимали участие в заседании, что доложит президенту и премьер-министру о предложениях продлить ограничительные меры.
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«По завершении совещания с Анной Юрьевной (Поповой. — Прим. ред.) доложим президенту страны и председателю правительства о ваших соображениях, предложениях, замечаниях к стратегии ограничительных мер и к стратегии выхода из этих ограничительных мер», — заявила она.

По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.

В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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