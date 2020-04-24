Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

В свою очередь, замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов уточнил, что выход из самоизоляции должен быть поэтапным и максимально осторожным. Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.
Как сообщила на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня понятно, что в ближайшем будущем снять введенные ограничения не получится.
Она пояснила, что Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, о возврате к нормальной жизни можно говорить как минимум после третьего.
«Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли», — добавила глава Роспотребнадзора.
«По завершении совещания с Анной Юрьевной (Поповой. — Прим. ред.) доложим президенту страны и председателю правительства о ваших соображениях, предложениях, замечаниях к стратегии ограничительных мер и к стратегии выхода из этих ограничительных мер», — заявила она.
По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.
В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.