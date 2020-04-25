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Психологи МЧС сообщили, что большинство россиян сумели приспособиться к самоизоляции
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян смогли приспособиться к режиму самоизоляции и другим ограничительным мерам, введенным
«Сейчас большинство людей
По ее словам, этим людям желательно получать профессиональную психологическую помощь.
Она сообщила, что на следующей неделе ЦЭПП МЧС планирует опубликовать рекомендации о том, когда и как обращаться за психологической помощью к специалистам.
«Мы постараемся рассказать людям, как это возможно сделать», — сказала Шойгу.