Опубликованы уникальные снимки встречи союзников на Эльбе

Историческая встреча советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны произошла 25 апреля 1945 года недалеко от германского города Торгау на реке Эльбе. Тогда встретились части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входящей в состав войск 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Иван Конев. Именно они в результате проведения боевых операций тогда оказались ближе всех друг к другу.
«Подборка фотоснимков из семейных архивов прославленных советских полководцев Конева, Жадова, Бакланова, Родимцева расскажет об официальных приветственных ритуалах в ставках союзных армий, о дружеских встречах и взаимных праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден, где стояли штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий», — говорится в комментарии к проекту.
В разделе, в частности, запечатлен момент вручения маршалу Коневу ответного подарка от американского генерала Брэдли — автомобиля «Виллис». До этого Конев подарил коллеге боевого коня.
Подробности первых встреч с американскими союзниками представлены в опубликованном отрывке беседы Конева и писателя Константина Симонова, тоже участвовавшего в знаменитой встрече на Эльбе.
Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы».
Как отметил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, встреча на Эльбе стала высшей точкой взаимоотношений союзников в годы войны.
«Но сразу после окончания войны, уже в ходе Потсдамской конференции, наметились контуры будущего противостояния СССР и западных союзников», — добавил он.
По словам Мединского, ситуацию усугубили враждебные замыслы союзников по атомным бомбардировкам советских городов и разработка по личному приказу британского премьер-министра Уинстона Черчилля операции «Немыслимое» — плана сухопутной войны в Европе против Советского Союза.
«Тем не менее, нам, а прежде всего и нашим союзникам по антигитлеровской коалиции важно помнить о событиях на Эльбе, чтобы не потерять свою историческую память», — подчеркнул Мединский.