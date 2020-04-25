Ветеран в возрасте 99 лет стал старейшим возглавившим чарты исполнителем

He’s done it! @CaptainTomMoore’s You’ll Never Walk Alone claims Number 1 on the Official Singles Chart, just days before his 100th birthday ? https://t.co/Lz0f8bK2rf— Official Charts (@officialcharts) April 24, 2020
Мур совместно с британским певцом Майклом Боллом и хором британской Национальной системы здравоохранения (NHS) записал
Песня известна почти каждому британцу. Ее написали американские композиторы Ричард Роджерс и Оскар
Сам Мур рассказал, что его внуки не могут поверить, что дедушка стал звездой
«Это самая необычная вещь, один из самых гордых моментов в моей карьере, но дело не во мне, а в капитане Томе. Спасибо, что дали ему № 1 на его 100-летие. Ты лучший, храни тебя Бог», — прокомментировал Майкл Болл первое место песни в чартах.
17 апреля газета The Guardian заявила о нехватке средств индивидуальной защиты у британских врачей и медсестер в ходе пандемии. Издание сообщило, что в Великобритании почти иссякли запасы одноразовых хирургических халатов, которые входят в обязательный комплект для медиков, работающих с зараженными коронавирусной инфекцией.
Британские власти заявили, что проблемы возникли
По данным Worldometer, в Великобритании зафиксировано 143 464 случая заражения коронавирусом (5386 за прошедшие сутки), 19 506 человек скончались.