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03:20 (мск), источник: Известия

Грета Тунберг рассказала о реализации своей мечты благодаря COVID-19

Экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что очень рада глобальному экономическому кризису, возникшему в результате пандемии коронавируса, так как благодаря кризису реализовалась ее мечта: снизились выбросы углерода в атмосферу. Такое заявление она сделала накануне Дня Земли, пишет газета The New York Post.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:31 MSK, 25.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 790 986+82 396
Скончалось195 920+5 617
Выздоровело781 382+43 525
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Источник: РИА "Новости"

Шведскую школьницу поддержали и другие «экозвезды», такие, например, как актер Хоакин Феникс.

Однако 17-летняя Тунберг предостерегла своих единомышленников от излишнего оптимизма в отношении паузы в загрязнении углеродом, потому что так называемый климатический кризис «не замедляется».

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24 марта Грета рассказала, что обнаружила у себя симптомы коронавируса. Об этом она написала в своем профиле в Instagram. В связи с этим девушка призвала всех оставаться дома, чтобы воспрепятствовать распространению заболевания в мире.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 24 апреля с начала пандемии в мире зарегистрировано более 2,7 млн заболевших коронавирусом. Умерло свыше 194 тыс. человек.

В начале апреля эксперты агентства Bloomberg оценили потери мировой экономики от коронавируса более чем в $5 трлн в течение двух лет.

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