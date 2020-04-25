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06:27 (мск), источник: РИА Новости

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:31 MSK, 25.04
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Источник: Рixabay

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли «посадить картошку, морковь».

«Мне кажется, что это должен быть дополнительный пропуск, который можно использовать для посадки, для садовых, хозяйственных нужд», — сказала зампред СПЧ.

По ее словам, при этом необходимо обеспечить безопасный в условиях распространения коронавируса выезд граждан на дачи, чтобы не спровоцировать неконтролируемые перемещения и, соответственно, нарушение норм, принятых для защиты здоровья.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«У большинства людей, у которых есть дача, есть машина. Или (надо) организовать возможность транспортировки транспортными средствами, где будут обеспечены… необходимые санитарные требования, которые позволят перевезти до места посадки и обратно… Это определенные маршруты, то есть, выполняется запрос (на пропуск), указывается маршрут, власть сможет спрогнозировать… время, когда можно выезжать, чтобы не создавать поток в одно время. Это не значит, что вас не доставят. Но есть вот такие-то свободные окна, когда минимизация социальных контактов может быть обеспечена, если вы не едете на собственной машине», — пояснила зампред СПЧ.

Киркора также обратила внимание и на то, что многие пожилые люди, у которых есть дачи, физически не могут позволить себе работать на приусадебном участке, чтобы, например, посадить картофель. «И вот тут нужна уже организованная помощь со стороны, в том числе тех лиц, которые остались без работы по тем или иным причинам, опять-таки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — добавила она.

«И при ведь есть необходимость приобрести семена — это и картошка, и садово-ягодные растения, помидоры, огурцы… Я не уверена, что интернет-доставку потянут наши пенсионеры, но (может быть) возможность организации подобной торговли… — обеспечить надлежащую санитарную обработку, возможность нахождения продавца в маске, в перчатках. Тем более это в основном происходит на свежем воздухе, это не происходит в помещении, как в продуктовом магазине», — отметила правозащитница.

Кроме того, Киркора подчеркнула, что можно учитывать и погодные условия — например, если на улице холодно и пасмурно, то это не время для посадки.

Зампред СПЧ также предложила ввести разовые пропуска и на прогулки, преимущественно для пожилых и с сердечно-сосудистыми заболеваниями людей.

«В приоритете для пожилых людей. (Нужны) прогулки и физическая активность для старшего поколения… Если уточнить у врачей, то, если человек находится постоянно дома без надлежащей активности, по-другому происходит насыщение организма кислородом, и ослабевает функционирование мышц. Даже на колясочке мы своих (пожилых) родственников вывозим на улицу подышать воздухом, ребенка в колясочке, еще в пеленках мы вывозим на улицу гулять», — сказала она.

По мнению Киркоры, потоки гуляющих нужно просто распределить в течение дня — кто хочет подышать свежим воздухом, должен зарегистрироваться. «То есть, если вы указываете, что идете гулять с ребенком, то вам система подбирает время, когда вы можете с ребенком гулять, и распределяет, чтобы не было пика людей в одном и том же месте. Никаких контактных игр», — сказала зампред Совета.

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«Многие уже просто месяц дома и начинают сходить с ума без свежего воздуха, без возможности попрыгать, побегать, поорать, не мешая соседям в доме. Это сложно. Это новый вызов для органов власти всей страны, каждого региона, как это совместить. И все боятся варианта шашлыков. Но вот как защитить от одного, не навредив другому, при этом не наступив на грабли, через которые мы уже проходили? Я абсолютно считаю, что это возможно, и власть может обеспечить минимизацию социальных контактов», — заключила она.

Ранее вирусологи на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой отметили, что меры по борьбе с коронавирусом дали позитивный результат, однако выход из самоизоляции должен быть поэтапным, нужно продлить ограничения до 12 мая, чтобы не спровоцировать вторую волну заболеваний коронавирусом. Также эксперты заявили, что после майских праздников можно будет делать послабление режима самоизоляции для пожилых людей.

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