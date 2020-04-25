Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Специалисты изучали
У трети пациентов из последней группы организм распознавал коронавирус нового типа, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2.
По мнению Дростена, это может быть связано с тем, что часть пациентов ранее перенесла различные вирусные заболевания.
При этом ученый предостерег от поспешных выводов. По его словам, пока никоим образом нельзя говорить о том, что треть населения имеет иммунитет к COVID-19.
23 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эпидемия коронавируса стала серьезнейшим вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.
По последним данным портала Worldometer, в Германии зафиксировано более 154 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом более 5,7 тыс. человек скончались, еще 106 тыс. пациентов выздоровели.