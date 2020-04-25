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06:07 (мск), источник: РИА Новости

Инфекционисты объяснили скачки числа заболевших COVID-19 в России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:31 MSK, 25.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 790 986+82 396
Скончалось195 920+5 617
Выздоровело781 382+43 525
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В течение последней недели ежедневный прирост заболевших COVID-19 в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. По данным на 24 апреля в стране зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов выздоровели, 615 умерли.

Сапронов не исключил, что плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше. При этом он заверил, что заболеваемость COVID-19 «скоро пойдет на спад».

Что полезно знать
Если сидишь дома

В то же время инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев предположил, что такая динамика указывает на напряженную ситуацию. Выход на плато, полагает он, произойдет не раньше начала июня.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что страна может до 1 мая выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

Вспышки коронавируса произошли практически во всех странах мира. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19.

По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.

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