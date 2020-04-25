Инфекционисты объяснили скачки числа заболевших COVID-19 в России

В течение последней недели ежедневный прирост заболевших COVID-19 в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. По данным на 24 апреля в стране зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов выздоровели, 615 умерли.
Сапронов не исключил, что плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше. При этом он заверил, что заболеваемость COVID-19 «скоро пойдет на спад».
В то же время инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев предположил, что такая динамика указывает на напряженную ситуацию. Выход на плато, полагает он, произойдет не раньше начала июня.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что страна может до 1 мая выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.
Вспышки коронавируса произошли практически во всех странах мира. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19.
По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.